Как снимали секс в советском кино и как сейчас
Все знают известную фразу "В СССР секса нет!". РИА Новости рассказало, как снимали интимные сцены в советском кинематографе.
"Еще в 1920-е в кино были сцены с обнаженными, но с наступлением сталинской эпохи все это быстро закончилось. Тем не менее всегда давали понять, что персонажи живут как муж с женой, хотя ничего такого между ними показано не было", - говорит кинокритик и писательница Елена Кушнир.
Более отчетливо эротика стала проявляться в оттепель 60-х.
Например, в ленте "Еще раз про любовь" герои, ложатся в постель, и зритель видит только их головы.
В исторической ленте Андрея Тарковского "Андрей Рублев" запоминается сцена в ночь Ивана Купалы с обнаженными людьми и выпуклой эротикой в народном стиле.
В кино СССР показывали лишь традиционные отношения, но в картине "Иван Грозный" Сергея Эйзенштейна есть сцена пляска опричников. Молодой боярин Федор Басманов танцует перед царем в женском образе.
Наполнен сексуальностью и фильм про цыган "Табор уходит в небо" со Светланой Тома.
Далее была знаменитая "Маленькая Вера" с непривычно откровенными сценами.
Ну а сегодня к таким съемкам отношение и у режиссёров, и у актеров более свободное.