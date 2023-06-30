Фильм про Спауна планируют выпустить в 2025 году

Продюсер и глава студии Blumhouse Productions Джейсон Блум заявил, что фильм про Спауна планируют выпустить не раньше 2025 года. Дата может сдвинуться, но пока что планы примерно такие.

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По словам Блума, разработка картины ещё на ранней стадии, не готов даже полноценный сценарий, но активная работа над лентой продолжится после завершения забастовки сценаристов в США.

Я бы сказал, что вам есть на что надеяться, потому что он находится в очень, очень активной разработке. Моим друзьям-сценаристам и студиям нужно разобраться в своих разногласиях и вернуться к работе, но у нас есть отличная группа людей, которая занимается лентой. Мы возможно, действительно увидим фильм в 2025 году. Никаких обещаний, это мой прогноз.

Спаун — антигерой, агент ЦРУ, который попал в ад и, чтобы увидеть жену в последний раз, заключил сделку и стал адским существом по имени Спаун, обретя сверхчеловеческие возможности. Образ Спауна создал Тодд Макфарлейн.