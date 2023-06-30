Мультфильмы Миядзаки вернутся в библиотеку онлайн-кинотеатра Okko

"Когда мультфильмы Миядзаки исчезли из всех онлайн-кинотеатров в России, мы поняли, что просто обязаны вернуть его волшебную анимацию российским зрителям. И мы пошли дальше - хиты мэтра будут доступны всем подписчикам Okko без дополнительной платы. Такого никогда не было, впервые анимация Миядзаки будет доступна в подписке, и только в Okko", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора, директора по контенту Okko Эльвиру Дмитриевскую.