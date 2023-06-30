Фильм «Афиши» стал лауреатом конкурса «Новая реальность–2023»

29 июня 2023 года в Железноводске состоялась церемония награждения конкурса документальных фильмов и телевизионных программ «Новая реальность–2023». Жюри оценило 406 проектов из 56 регионов России и нескольких зарубежных стран. Лауреатом в номинации «Лучшая операторская работа» стал Илья Шелогуров и его работа над фильмом «Звёзды с нашего двора» , продюсером которого выступила Анастасия Семёнова. Автор идеи – Трифон Бебутов, директор по контенту «Афиши», главный редактор «Афиши Daily». Фильм рассказывает о спортсменах, которые, несмотря на мировую известность, живут на своей малой родине.

Авторы фильма съездили в Белгород, Ростов-на-Дону, Обнинск и Северную Осетию, чтобы показать повседневную жизнь звезд Олимпиады и чемпионатов мира. Волейболисты Павел и Сергей Тетюхины, пловцы Сергей и Анастасия Фесиковы, гандболистка Владлена Бобровникова и борец вольного стиля Заурбек Сидаков провели экскурсии по родным местам, где всё начиналось и которые по-прежнему остаются большой частью их жизни, с тренировками, семьёй и близкими, ежедневными делами. Фильм погружает в жизнь тех, кто завоёвывал стране медали большого спорта, но предпочёл остаться в маленьком городе, вдали от столиц.