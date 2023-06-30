Принц Гарри будет снимать документальный фильм об Африке

Принц Гарри планирует вернуться в Африку, чтобы снять новый документальный фильм для Netflix. Об этом пишет Page Six.

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«Потенциальное африканское путешествие Гарри неизбежно будет рассматриваться как следование по стопам его матери, принцессы Дианы, которая незадолго до своей смерти отправилась в Африку для проведения кампании против наземных мин», — пишет издание.

Пока неизвестно, о чем будет документальный фильм. Однако, по информации Page Six, из-за продолжающейся забастовки голливудских сценаристов принц Гарри пока не может приступить к реализации своих планов.

«Очевидно, что у Гарри много связей в Африке, и он чувствует себя там как дома», — заявил источник.

Инсайдер стриминговой платформы Netflix подтвердил, что съемки документального фильма в Африке были одной из нескольких идей, которые обсуждались герцогами Сассекскими.