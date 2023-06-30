Принц Гарри будет снимать документальный фильм об Африке

Принц Гарри планирует вернуться в Африку, чтобы снять новый документальный фильм для Netflix. Об этом пишет Page Six.
«Потенциальное африканское путешествие Гарри неизбежно будет рассматриваться как следование по стопам его матери, принцессы Дианы, которая незадолго до своей смерти отправилась в Африку для проведения кампании против наземных мин», — пишет издание.
Пока неизвестно, о чем будет документальный фильм. Однако, по информации Page Six, из-за продолжающейся забастовки голливудских сценаристов принц Гарри пока не может приступить к реализации своих планов.
«Очевидно, что у Гарри много связей в Африке, и он чувствует себя там как дома», — заявил источник.
Инсайдер стриминговой платформы Netflix подтвердил, что съемки документального фильма в Африке были одной из нескольких идей, которые обсуждались герцогами Сассекскими.
В прошлом году принц Гарри снялся вместе с Маркл Маркл в их первом документальном фильме для Netflix — «Меган и Гарри».