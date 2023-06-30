Создатели триллера "Синдром" представили первый постер фильма

По сюжету картины автокатастрофа разделяет жизнь супругов, художницы Маши и бизнесмена Кирилла (Кирилл Кяро), на до и после. Пострадавшая сильнее мужа Маша не узнает его — он становится пугающе идеальным. Все больше странных совпадений, образов и знаков говорит о том, что Маше опасно доверять самой себе.