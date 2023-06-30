Самые ожидаемые фильмы второй половины 2023 года

2023 год стал богат на громкие кинопремьеры, так как постепенно киноиндустрия начинает восстанавливаться после пандемии коронавируса. Несмотря на то, что выход некоторых картин отложили из-за забастовки сценаристов в Голливуде, многие ленты все-таки выйдут в широкий прокат.

© Кадр из фильма "Дюна"

О том, что смотреть во второй половине 2023 года, — в материале “Рамблера”.

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“Неудержимые 4”, 23 сентября

Кадр из фильма "Неудержимые 4"

Культовые герои предыдущих частей франшизы вернуться в новом фильме Скотта Во. В этой части зрителям пообещали не меньше спецэффектов и драк, поражающих воображение. Эта картина уже побила все рейтинги ожидания среди всех боевиков 2023 года.

Главные роли исполнят Джейсон Стейтем, Сильвестр Сталлоне, Дольф Лунгдрен и Меган Фокс.

“Догмен”, 28 сентября

Кадр из фильма "Догмен"

Люк Бессон в новом фильме расскажет о супергерое-собачнике. Он понимает животных, дает им приказы, но и обеспечивает свою стаю всем необходимым. В их спокойную жизнь врывается злодей, который запугивает весь город. И только Догмен и его стая готовы прийти на помощь.

Главную роль сыграл Калеб Лэндри Джонс, которого зрители уже видели в оскароносном фильме “Три билборда на границе Эббинга, Миссури”.

“Дюна 2”, 3 ноября

В ноябре ожидается мировая премьера второй части “Дюны” Дени Вильнева. После успешного старта продюсеры решили быстрее выпустить вторую часть. Вероятнее всего ее снимали сразу после первой. Интерес зрителей уже подстегнули несколькими трейлерами и тизерами. Сюжет будет повторять вторую часть одноименного романа, но создатели уже рассказали, что больше уделят внимания персонажу Зендеи.

К звездному составу фильма присоединились: Флоренс Пью, Леа Сейду и Остин Батлер.

“Сто лет тому вперед”, 28 декабря

Кадр из фильма "Сто лет тому вперед"

Фильм, который станет лидером по сбору в новогодние каникулы, расскажет зрителям переосмысленную историю Кира Булычева с Колей Герасимовым и Алисой Селезневой в главных ролях. Теперь действие известной сказки будет происходить не в Советском Союзе, а в современной России.