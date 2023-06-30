Фильм "Флэш" окупил бюджет за две недели

Кассовые сборы фильма о супергерое "Флэш", снятого американским кинорежиссером Энди Мускетти, составили 216,5 миллиона долларов за две недели с момента выхода картины на большие экраны 16 июня. Об этом сообщает Collider.

© m24.ru

Отмечается, что кинокартине потребовались 14 дней проката для того, чтобы полностью вернуть затраченные на съемки средства. Предполагаемый бюджет фильма о самом быстром супергерое из вселенной комиксов DC составил около 200 – 220 миллионов долларов. При этом окончательно окупившейся ленту нельзя назвать, так как полученная в прокате сумма не учитывает средства, которые были выделены на продвижение "Флэша".

В материале указано, что на это было потрачено порядка 150 миллионов долларов, из чего следует, что для полной окупаемости фильму необходимо собрать примерно 400 миллионов долларов. В публикации добавили, что за две недели проката в Северной Америке "Флэш" не смог преодолеть отметку в 100 миллионов долларов, набрав 93,1 миллиона доллара в данный момент.

Порядка 123,3 миллиона долларов кинокартина собрала за рубежом, отметили в издании.

Главного героя Барри Аллена, который является супергероем Флэшем, сыграл американский актер и музыкант Эзра Миллер. Также в актерский состав вошли Майкл Китон, Бен Аффлек, Майкл Шеннон и другие.

По сюжету фильма Барри Аллен использует свою суперскорость для изменения событий, произошедших в прошлом, однако в результате попытки спасти свою семью он создает мир, в котором нет супергероев, в связи с чем Флэш вынужден спасать свою жизнь и жизни других людей.