Кустурица снимет фильм по романам Гоголя

Знаменитый режиссёр Эмир Кустурица анонсировал свой новый проект. Он снимет фильм по произведениям легендарного русского писателя Николая Гоголя. Производство ленты начнётся в 2024 году.

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Кустурица выражал желание снять что-то по мотивам произведений Николая Гоголя ещё в феврале. Проект уже имеет название — «Три женщины и мёртвые души».

Это правда, фильм называется «Три женщины и мёртвые души». Работа над фильмом начнётся в следующем году.