Кинокритик рассказала про эротику в советском кинематографе

Кинокритик Кушнир рассказала про эротику в советском кинематографе
Писатель и кинокритик Елена Кушнир рассказала, как эротика практически исчезла из советского кино с приходом сталинской эпохи.
"Еще в 1920-е в кино были сцены с обнаженными, но с наступлением сталинской эпохи все это быстро закончилось. Тем не менее всегда давали понять, что персонажи живут как муж с женой, хотя ничего такого между ними показано не было", — пояснила специалист.
Кушнир также добавила, что в те времена ярким проявлением эротики были физически развитые фигуры людей на экране, рисунках и скульптурах. И только с наступлением 60-х годов прошлого столетия режиссеры осмелились показывать более откровенные сцены в своих фильмах.
Так, в кинокартине «Еще раз про любовь» режиссера Георгия Натансона персонажи артистов Татьяны Дорониной и Александра Лазарева лежат в кровати, однако видны только их головы. Кушнир пояснила, что по сюжету фильма зритель прекрасно понимает, что между персонажами была интимная близость.
"Перестроечная эротика — эксплуатационная. Как и многое в те времена: боевики, запрещенные вещества. Запреты сняли — плотину прорвало, все это хлынуло на экран", — цитирует слова кинокритика РИА Новости.
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