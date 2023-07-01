Кинокритик рассказала про эротику в советском кинематографе

"Еще в 1920-е в кино были сцены с обнаженными, но с наступлением сталинской эпохи все это быстро закончилось. Тем не менее всегда давали понять, что персонажи живут как муж с женой, хотя ничего такого между ними показано не было", — пояснила специалист.