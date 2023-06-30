Стало известно, кто из звезд кино сыграет в фильме про СВО "Ополченец"

Потихоньку рассеивается дым над историей фильма "Ополченец". Фильмов на тему СВО и Донбасса сегодня снимается немало, съемочные группы документальных и художественных лент буквально прописались на наших новых территориях. Но, пожалуй, еще не было такого, чтобы в современном военном фильме снимались сразу несколько больших артистов.

Первым об участии в военной драме режиссера Ильи Казанкова в своем Telegram-канале сообщил Антон Шагин. Сделал он это довольно эмоционально.

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"Здесь не играть нужно, а жить!!! Работаем!!!". Актер также опубликовал несколько фото со съемок.

Спустя еще неделю в сети появилось фото Антона Шагина с актером Александром Михайловым. Оказалось, что народный артист играет в фильме отца главного героя. До этого Шагин с Михайловым на одной съемочной площадке не пересекались.

Накануне же список актеров, которые снимаются в "Ополченце" расширился. Журналисты и Telegram-каналы выясняли, что в картине на ключевых ролях Владимир Стеклов и Сослан Фидаров. Обоим события на Донбассе известны не только из сценариев, Стеклов в Донецке давал спектакли, встречался с ранеными, а Фидаров и вовсе с 2014 года служит в одном из добровольческих батальонов, регулярно бывает на передовой, также активно занимается гуманитаркой.

Фото: Telegram Антона Шагина

Что же эта за история, которая объединила столь ярких людей?

По сюжету молодой одаренный художник Рябинин, которого смело можно назвать представителем богемы, уезжает на фронт ополченцем. Это вызывает острую реакцию в его окружении, недопонимание девушки, однако все то, что он видит и переживает на Донбассе, естественно, помогает герою обрести себя. На мнение московских друзей ему уже наплевать.

В Сети уже разворачиваются дискуссии о мотивах главного героя - мол, никогда бы успешный художник, не променял бы сытую спокойную жизнь на окопы, однако в истории страны таких примеров было немало. Так, добровольцем на сербско-турецкую войну ушел художник Василий Поленов. Да и сегодня представители культуры нет-нет да меняют модные ботинки на берцы. Буквально недавно "РГ" рассказывала о московском писателе Алексее Шорохове, который пополнил ряды добровольцев на Херсонском фронте.