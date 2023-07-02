Российский фильм "Голоса Арктики" получил приз на итальянском фестивале

«Наше кино строится вокруг понятия «родное» во всем его масштабе и разнообразии. Ведь родное у каждого свое. Но отношение к этому родному имеет свою пронзительную интонацию, которая объединяет людей, разделенных тысячами километров», — отметил режиссер картины Иван Вдовин .

Один из главных героев фильма — российский композитор, диджей и художник Денис Симачев. По сюжету художественно-документального кино он отправился в масштабную экспедицию по арктической пустыне, чтобы найти уникальные напевы коренных народов Севера и свести их в единую музыкальную композицию. Съемочная группа в ходе экспедиции преодолела почти 50 000 километров, совершила 24 перелета на самолетах и вертолетах.