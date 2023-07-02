Российский фильм "Голоса Арктики" получил приз на итальянском фестивале Ischia Film Festival
Российский фильм «Голоса Арктики» получил приз на итальянском фестивале Ischia Film Festival
Документальный фильм «Голоса Арктики» получил один из главных призов международного фестиваля Ischia Film Festival. Об этом сообщает ТАСС.
Проект о людях Крайнего Севера получил награду «Лучший фильм в секции Location denied» на фестивале в Италии.
«Наше кино строится вокруг понятия «родное» во всем его масштабе и разнообразии. Ведь родное у каждого свое. Но отношение к этому родному имеет свою пронзительную интонацию, которая объединяет людей, разделенных тысячами километров», — отметил режиссер картины Иван Вдовин.
По мнению кинематографиста, именно понятие «родное» способствовало высокой оценке фильма членами жюри.
Один из главных героев фильма — российский композитор, диджей и художник Денис Симачев. По сюжету художественно-документального кино он отправился в масштабную экспедицию по арктической пустыне, чтобы найти уникальные напевы коренных народов Севера и свести их в единую музыкальную композицию. Съемочная группа в ходе экспедиции преодолела почти 50 000 километров, совершила 24 перелета на самолетах и вертолетах.