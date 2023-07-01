По книге "Волшебник Изумрудного города" снимают фэнтези
Режиссер Игорь Волошин начал снимать фильм в жанре фэнтези по мотивам сказки Александра Волкова "Волшебник Изумрудного города". Работа над проектом идет в Москве, Московской области и Республике Дагестан, пишет "Вечерняя Москва".
По словам режиссера, фильм станет новогодним посланием о дружбе и других вечных ценностях с добрым юмором. В проекте задействованы современные технологии в CG и пластическом гриме. Специально для фильма создали сотни уникальных костюмов, масштабные декорации. Команда проекта также обещает множество визуальных эффектов.
Элли сыграет актриса Екатерина Червова, Железного Дровосека — Юрий Колокольников, Страшилу — Евгений Чумак, Трусливого Льва — Артур Ваха, Бастинду — Светлана Ходченкова. Над "Волшебником Изумрудного города" работают компании "Централ Партнершип", "Кинослово", CGF, студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова.
Фильм начнут показывать в кинотеатрах 26 декабря 2024 года.
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