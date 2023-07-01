Топ-19 потенциальных кандидатов на следующий «Оскар» от Variety
Издание Variety поделилось топом фильмов, мультфильмов, актёров и других киноделов, которых, по мнению журналистов, необходимо номинировать на следующую премию «Оскар». Редакция представила кандидатов в 19 номинациях. В топе есть и новый «Индиана Джонс», и «Стражи Галактики 3», «Джон Уик 4» и даже «Кокаиновый медведь». В номинации «Лучший фильм», по заверению экспертов, должен победить «Человек-паук: Паутина вселенных».
Топ-19 фильмов и мультфильмов первой половины 2023-го, которые нужно выдвинуть на следующий «Оскар»
- Лучший документальный фильм — «Литтл Ричард: Я – это всё»
- Лучшая оригинальная песня — «Братья Супер Марио в кино»
- Лучший оригинальный саундтрек — «Индиана Джонс и колесо судьбы»
- Лучшие визуальные эффекты — «Кокаиновый медведь»
- Лучший звук — «Джон Уик 4»
- Лучший макияж и причёски — «Стражи Галактики 3»
- Лучший монтаж — «Крид 3»
- Лучший дизайн костюмов — «Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет»
- Лучшая операторская работа — «Приличное общество»
- Лучший дизайн — «Город астероидов»
- Лучший анимационный фильм — «Нимона»
- Лучший адаптивный сценарий — «Кто убил BlackBerry»
- Лучший оригинальный сценарий — «Ты ранил мои чувства»
- Лучшая актриса второго плана — Энни Гонсалес (фильм «Обжигающе горячий»)
- Лучший актёр второго плана — Крис Мессина (фильм «Air: Большой прыжок»)
- Лучшая актриса — Тейяна Тейлор (фильм «Тысяча и один»)
- Лучший актёр — Келвин Харрисон (фильм «Шевалье»)
- Лучший режиссёр — Селин Сон (фильм «Прошлые жизни»)
- Лучший фильм — «Человек-паук: Паутина вселенных»
Чемпионат.com: главные новости