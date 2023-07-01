Топ-19 потенциальных кандидатов на следующий «Оскар» от Variety

Издание Variety поделилось топом фильмов, мультфильмов, актёров и других киноделов, которых, по мнению журналистов, необходимо номинировать на следующую премию «Оскар». Редакция представила кандидатов в 19 номинациях. В топе есть и новый «Индиана Джонс», и «Стражи Галактики 3», «Джон Уик 4» и даже «Кокаиновый медведь». В номинации «Лучший фильм», по заверению экспертов, должен победить «Человек-паук: Паутина вселенных».