Советский фильм «Сердца четырех» запретили из-за дискредитации армии СССР
Фильм "Сердце четырех" стал второй режиссерской работой Константина Юдина. В основу музыкальной комедии легли забавные недоразумения. Путь картины к зрителю был долгим и непростым. Об этом сообщает Sport24.
В центре сюжета кинокартины любовный треугольник. Командир роты рабоче-крестьянской Красной армии Петр Колчин влюбляется сначала в Шуру Мурашову, а затем в ее сестру - преподавательницу Галину.
В 1941 году ленту не допустили до проката. ЦК ВКП (б) посчитал, что фильм не имеет ничего общего с действительностью.
"Надо отметить, что кинофильм "Сердца четырех" неправильно отображает советскую действительность, изображая жизнь советских людей как праздное легкомысленное времяпровождение. Кинофильм "Сердца четырех" к выпуску на экран запретить", — говорится в постановлении Секретариата ЦК ВКП (б), вышедшем 26 мая 1941 года.
В годы войны командира Красной Армии, представленного в качестве комического персонажа, посчитали неуместным. По мнению одного из секретарей ЦК ВКП, такая интерпретация являлась дискредитацией советской армии.
Все изменилось ближе к концу ВОВ. В 1944 году на фронте стали показывать, в том числе, и комедии. Считалось, что такие фильмы способствуют эмоциональной разгрузке солдат. Тогда же, в декабре 1944 года, фильм "Сердце четырех" получил прокатное удостоверение.