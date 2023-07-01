Советский фильм «Сердца четырех» запретили из-за дискредитации армии СССР

Фильм "Сердце четырех" стал второй режиссерской работой Константина Юдина. В основу музыкальной комедии легли забавные недоразумения. Путь картины к зрителю был долгим и непростым. Об этом сообщает Sport24.

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В центре сюжета кинокартины любовный треугольник. Командир роты рабоче-крестьянской Красной армии Петр Колчин влюбляется сначала в Шуру Мурашову, а затем в ее сестру - преподавательницу Галину.

В 1941 году ленту не допустили до проката. ЦК ВКП (б) посчитал, что фильм не имеет ничего общего с действительностью.

"Надо отметить, что кинофильм "Сердца четырех" неправильно отображает советскую действительность, изображая жизнь советских людей как праздное легкомысленное времяпровождение. Кинофильм "Сердца четырех" к выпуску на экран запретить", — говорится в постановлении Секретариата ЦК ВКП (б), вышедшем 26 мая 1941 года.

В годы войны командира Красной Армии, представленного в качестве комического персонажа, посчитали неуместным. По мнению одного из секретарей ЦК ВКП, такая интерпретация являлась дискредитацией советской армии.