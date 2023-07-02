7 фильмов для детей, которые нужно посмотреть летом

Лето — время приключений и открытий, когда у детей много свободного времени. И они могут погрузиться в мир фантазий и воображения. Один из способов сделать это — смотреть хорошее кино. Фильмы для детей не только развлекают их, но и приносят немало пользы. Это мощный инструмент воспитания и образования, развития воображения, эмоционального интеллекта и критического мышления у маленьких зрителей. Татьяна Мишина, методист курса «Мои эмоции» образовательной онлайн-платформы «Учи.ру», поделилась с «Секретом» подборкой фильмов и мультфильмов, которые могут заинтересовать не только детей, но и взрослых.

© Секрет фирмы

Волшебная и трогательная история о приключениях двух сестёр, Сацуки и Мэй. Встретив добродушного духа леса по имени Тоторо, девочки погружаются в мир фантазий.

Видео дня

Мультфильм учит детей верить в волшебство, ценить простые радости жизни, ценить природу, развивать фантазию и заботиться о близких. Он показывает, что настоящие сокровища могут быть найдены даже в самых обычных местах. Фильм наполняет сердца детей и взрослых теплотой, оставляя след в душе надолго.

«Остров сокровищ» (1988)

6+

Небольшая шхуна «Испаньола» идёт по южным морям в поисках острова, на котором спрятаны легендарные сокровища пиратского капитана Флинта. На корабле назревает бунт, ведь его матросы — пираты.

Советский фильм для детей учит важным моральным ценностям, таким как честность, справедливость и ответственность. Призывает быть открытыми к новым знаниям и понимать важность истории и культурного наследия. Многие фразы мультика вошли в фольклор и стали крылатыми выражениями, поэтому смотреть его нужно обязательно!

«Маленький Николя» (2009)

6+

Весёлый фильм для детей о маленьком мальчике, который пытается разобраться во всём, что происходит вокруг него. Вместе с Николя и его друзьями зрители отправятся в увлекательные приключения, полные юмора и неожиданностей.

Эта история детского кино учит решать проблемы и работать в команде, помогает развивать креативное мышление, расширять свой мир, становиться более открытыми и самостоятельными.

«Миа и белый лев» (2018)

6+

Детское кино о дружбе между девочкой Миа и белым львом по имени Чарли. Они вместе борются с трудностями и опасностями, которые встречаются на их пути.

Этот фильм для детей — история о смелости, дружбе, сохранении баланса в природе, мужестве и вере в себя. Помогает детям понять, что даже в самых сложных ситуациях можно найти силы и бороться за то, во что они верят.

«Головоломка» (2015)

6+

Современный мультфильм рассказывает историю 11-летней школьницы Райли. Её поведение определяют пять базовых эмоций: радость, печаль, страх, гнев и брезгливость. Они живут в сознании девочки и каждый день помогают ей справляться с проблемами, руководя всеми её поступками.

Анимационный фильм для детей доступно рассказывает ребёнку о том, почему мы ведём себя тем или иным образом, развивает эмоциональный интеллект, а также помогает лучше понять себя и свои чувства.

«Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

6+

Культовая история, которую видел каждый взрослый. Инженер Шурик через временной портал соединяет палаты Ивана Грозного и свою квартиру.

Этот фильм также поднимает важные вопросы о смысле жизни, ценности дружбы и искренности. Он научит зрителей ценить истинные человеческие качества, а не внешние обстоятельства или социальное положение.

«Тайна Коко» (2017)

12+

Эмоциональная история о маленьком мексиканском мальчике по имени Мигель, который мечтает стать музыкантом, несмотря на запрет музыки в его семье. В поисках своего места в мире Мигель случайно попадает в мир мёртвых и встречает своих предков.