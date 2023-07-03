Форд в восторге от концовки «Индианы Джонса и Колеса судьбы»

"Я думаю, это хороший выбор — оставить его в том состоянии, в котором мы видим его в конце фильма. Большинство его проблем решены, с ними уже разобрались. Он вернулся к той форме, в которой мы хотели бы его видеть. И эта замечательная последняя сцена… Мне она очень нравится".