Форд в восторге от концовки «Индианы Джонса и Колеса судьбы»

Харрисон Форд в восторге от концовки фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы»
Материал содержит спойлеры фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы».
30 июня состоялась мировая премьера фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы» — пятой картины в серии приключений культового американского археолога. Лента должна завершить всю франшизу для актёра Харрисона Форда, который вернулся к знаменитой роли в последний раз.
На это намекает и концовка фильма, где Индиана оказывается в прошлом. Если точнее, то во времена осады Сиракуз — в 214—212 годах до нашей эры. Недолго думая, герой решает остаться в этой эпохе и прожить остаток жизни в прошлом, больше не думая о заботах XXI века.
Как рассказал постановщик картины Джеймс Мэнголд, он изначально не планировал убивать знаменитого персонажа, поэтому сценаристы придумали более изящный ход, который оценил даже Харрисон Форд.
"Я думаю, это хороший выбор — оставить его в том состоянии, в котором мы видим его в конце фильма. Большинство его проблем решены, с ними уже разобрались. Он вернулся к той форме, в которой мы хотели бы его видеть. И эта замечательная последняя сцена… Мне она очень нравится".
По итогам первых выходных «Индиана Джонс 5» собрал всего $ 60 млн в домашнем прокате при бюджете в $ 329 млн. Несмотря на довольно скудные цифры, продюсеры Disney уже раздумывают над новыми фильмами во франшизе уже без Мэнголда и Форда.