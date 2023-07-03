Фильм "Дыхание" вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные

Картина "Дыхание" российского режиссера Романа Каримова стала лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 21,4 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 29 июня по 2 июля.

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Фильм "Дыхание", вышедший на российские экраны 22 июня, рассказывает о Викторе, бывшем враче и успешном бизнесмене, который незаконно пробирается в больницу с целью помочь маме, заболевшей COVID-19. Главные роли в картине исполнили Ирина Горбачева и Антон Батырев.

На втором месте расположился фильм Клима Шипенко "Вызов",собравший 20,1 млн рублей за выходные. В центре сюжета - торакальный хирург Женя, которая за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на Международную космическую станцию. Там ей предстоит провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, чтобы спасти космонавта. Главные роли в картине исполнили Юлия Пересильд, Милош Бикович и Владимир Машков.