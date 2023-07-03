Стал известен победитель Мюнхенского кинофестиваля

Как пишет The Hollywood reporter, душераздирающая тунисская документальная картина Каутера Бен Хании «Четыре дочери» получила главный приз как лучший международный фильм на Мюнхенском международном кинофестивале 2023 года.

© Газета.ру

В фильме рассказывается история Ольфы Хамруни, тунисской матери, две старшие дочери которой покинули страну, чтобы присоединиться к «Исламскому государству» (организация запрещена в России) в Ливии, и их больше никто не видел. Исследуя историю Хамруни, Бен Ханиа нанимает двух актеров, чтобы они сыграли пропавших без вести дочерей Ольфы. Премьера документально-драматического гибрида состоялась в Каннах, где он получил «Золотой глаз» за лучший документальный фильм (совместно с «Мать всей лжи» Асмаэ Эль Мудир).

Режиссеры Жуан Салавиза и Рене Надер Мессора другого гибридного фильма «Цветок Бурити» получили мюнхенскую премию CineVision Award как лучшие начинающие международные режиссеры. Фильм, снятый в тесном сотрудничестве с бразильским народом крахо, представляет собой сплав этнографии и поэтического повествования, исследующий племенные воспоминания группы.

«Омен», полнометражный дебют бельгийско-конголезского рэпера, ставшего режиссером Баложи, еще одна каннская работа, получила мюнхенскую премию CineRebels Award, а документальный фильм Агнии Галдановой «Queendom» о российском авангардистском художнике Марвине получил только особое упоминание.

Приз международных кинокритиков Fipresci достался немецкой драме Хеннинга Бекхоффа «Ископаемые» о стареющем шахтере и его дочери-экологе.