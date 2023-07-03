Пятый "Индиана Джонс" собрал в мировом прокате всего $130 млн

Неприятный для создателей результат показала в свои премьерные выходные пятая часть франшизы "Индиана Джонс". Картина собрала в мировом прокате 130 млн долларов, из них 60 млн долларов - в Северной Америке. Для сравнения: ненавидимый фанатами "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" стартовал с 272,1 млн долларов в мире.

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Издание Deadline сокрушается, что это "катастрофический результат для финала любимой франшизы", ведь, в конечном итоге, именно из-за нее Disney выложила за Lucasfilm 4 млрд долларов.

Дела компании в целом идут плохо: восемь последних проектов студии принесли убытки в размере 890 млн долларов. "Индиана Джонс и колесо судьбы" не спасут положение - производство обошлось примерно в 295 млн долларов, а учитывая затраты на продвижение, фильму нужно собрать около 700 млн долларов, сейчас эта цифра выглядит труднодостижимой.

Издание также отмечает, что фанаты Индианы Джонса старше 50 лет, на долю зрителей старше 45 лет пришлось 42% купленных билетов. Сейчас многое зависит от скорости падения зрительского интереса, а уже скоро фильму придется конкурировать с "Барби" и "Оппенгеймером".

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