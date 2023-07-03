3 триллера о любви, превратившейся в одержимость
Любовь бывает разная, и иногда она перерастает в самую настоящую манию.
Подборка психологических триллеров о болезненной любви и одержимости партнером – в материале "Рамблера".
"Страх" (1996)
16-летняя Николь отправляется на вечеринку с подругой, где знакомится с симпатичным и обаятельным молодым человеком по имени Дэвид. Они влюбляются друг в друга, отношения начинают стремительно развиваться. Девушка счастлива с Дэвидом, проводит с ним все свое свободное время и даже знакомит избранника с членами семьи. Все идет прекрасно до тех пор, пока Дэвид не застает любимую в компании одноклассника Гарри. Несмотря на то что подростки просто общаются, ревнивый парень набрасывается на Гарри и избивает его до полусмерти. Этот инцидент настораживает Николь. Отец девочки, тем временем, тоже начинает замечать странности в поведении Дэвида.
"Квартира" (1996)
Главный герой Макс, успешный амбициозный бизнесмен, планирует жениться и переехать в Париж к своей невесте. Однажды во время деловой встречи в ресторане мужчина замечает Лизу – девушку, в которую несколько лет назад был страстно влюблен. К сожалению, их отношения продлились недолго: в один день Лиза словно пропала, и с тех пор Макс ее не видел. Шокированный внезапной встречей, главный герой не успевает пообщаться с бывшей возлюбленной и вновь упускает ее. На этот раз он задается целью проследить за ней и выяснить, почему когда-то она бросила его без объяснений и видимых на то причин. Охваченный любопытством и нахлынувшими воспоминаниями, мужчина забывает про невесту и свои обязательства перед ней.
"Вижу лишь тебя" (2016)
В центре сюжета героиня по имени Джина, которая ослепла в детстве в результате несчастного случая. Несмотря на недуг девушка продолжает жить в свое удовольствие и однажды встречает красивого заботливого мужчину, за которого выходит замуж. Во время очередного визита офтальмолога супружеская пара узнает о разработке новых методов лечения, которые могут помочь вернуть девушке зрение. Операция проходит успешно, и после периода реабилитации Джина действительно видит. Она счастлива и стремится испытать новые эмоции, которые до сих пор были ей недоступны. Одним из пунктов в списке оказывается общение с мужчинами, что смущает супруга Джины. Он осознает, что жена становится более раскрепощенной и уверенной в себе. Мужчина же готов пойти на все, чтобы любимая осталась с ним.