3 триллера о любви, превратившейся в одержимость

Любовь бывает разная, и иногда она перерастает в самую настоящую манию.

© Кадр из фильма "Вижу лишь тебя"

Подборка психологических триллеров о болезненной любви и одержимости партнером – в материале "Рамблера".

Видео дня

"Страх" (1996)

16-летняя Николь отправляется на вечеринку с подругой, где знакомится с симпатичным и обаятельным молодым человеком по имени Дэвид. Они влюбляются друг в друга, отношения начинают стремительно развиваться. Девушка счастлива с Дэвидом, проводит с ним все свое свободное время и даже знакомит избранника с членами семьи. Все идет прекрасно до тех пор, пока Дэвид не застает любимую в компании одноклассника Гарри. Несмотря на то что подростки просто общаются, ревнивый парень набрасывается на Гарри и избивает его до полусмерти. Этот инцидент настораживает Николь. Отец девочки, тем временем, тоже начинает замечать странности в поведении Дэвида.

"Квартира" (1996)

Главный герой Макс, успешный амбициозный бизнесмен, планирует жениться и переехать в Париж к своей невесте. Однажды во время деловой встречи в ресторане мужчина замечает Лизу – девушку, в которую несколько лет назад был страстно влюблен. К сожалению, их отношения продлились недолго: в один день Лиза словно пропала, и с тех пор Макс ее не видел. Шокированный внезапной встречей, главный герой не успевает пообщаться с бывшей возлюбленной и вновь упускает ее. На этот раз он задается целью проследить за ней и выяснить, почему когда-то она бросила его без объяснений и видимых на то причин. Охваченный любопытством и нахлынувшими воспоминаниями, мужчина забывает про невесту и свои обязательства перед ней.

"Вижу лишь тебя" (2016)