Лучшие фильмы о путешествии во времени

Каждый хотя бы раз в жизни мечтал осуществить путешествие во времени и размышлял, что бы он мог поменять в своем прошлом или подсмотреть в будущем.

© Кадр из фильма "Континуум"

Однако возможно это пока, к сожалению или к счастью, только в фильмах. О них – в сегодняшнем материале "Рамблера".

Видео дня

"Континуум", 2014

В сюжете история мальчика, который во время просмотра старой видеопленки, заметил в зеркале себя взрослого. Вместе с друзьями он принялся расследовать этот интересный феномен, что привело их к настоящей машине времени. Конечно, подростки не смогли не воспользоваться таким шансом, и решили отправиться в прошлое, чтобы вмешаться в ход событий. Однако они еще тогда не знали, чего им это будет стоить.

"Петля времени", 2012

Фантастический боевик "Петля времени" с Брюсом Уиллисом в главной роли рассказывает о хитром бизнесе будущего – богатых и мешающих кому-то людей отправляют в прошлое, где их должны будут убить, тем самым изменив напрочь ход событий и времени. Однако в какой-то момент отлаженная схема идеальных преступлений дает сбой – киллеру приходиться столкнуться с самим собой.

"Эффект бабочки", 2003

Режиссеры: Эрик Бресс, Дж. Макки Грубер

Сын человека, проходящего лечение в психиатрической клинике, замечает у себя необыкновенные способности – во время чтения своего дневника, который он ведет еще с детства, парень может возвращаться в прошлое. Помимо простого путешествия во времени и пространстве, ему удается еще и влиять на события, происходящие в прошлом, однако у всего есть своя цена.

"Интерстеллар", 2014

Фильм, ставший настоящим хитом. Несмотря на то, что он идет почти три часа, многие с удовольствием пересматривали его по несколько раз, хотя бы для того, чтобы понять все наверняка и уловить все детали.

В сюжете история об астронавтах, отправившихся в космос для поисков нового места для жизни землян, которых ждала неминуемая катастрофа. Однако пока они были где-то среди звезд, оставаясь такими же молодыми, их близкие на земле стремительно старели.