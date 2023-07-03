Добавить драмы и смешать с приключениями: кинококтейль для жаркого июля

В середине лета Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома») подготовил головокружительный коктейль из отечественных и зарубежных киноновинок. Ингредиенты - на любой вкус. Остросюжетные боевики и триллеры, семейные приключения, фантастика, немного мелодрамы и щепотка фэнтези ждут зрителей в июле.

© Кадр из фильма «Межсезонье»

Фантастический триллер «Сквозь время» (12+) режиссер Александр Богуславский снял, вдохновившись рассказом братьев Стругацких «Забытый эксперимент» о двигателе времени, случайно обнаруженном исследователями спустя почти 50 лет после неудачного научного эксперимента. В ходе испытаний сверхскоростного самолета на новом источнике энергии изобретатель и бизнесмен Итан Блэйк (Виктор Добронравов) и его брат Джейкоб (Егор Корешков) оказываются на острове, которого нет на картах. В атмосфере этого места необъяснимо соединяйся прошлое и будущее. Героям предстоит разгадать загадку острова, чтобы предотвратить грядущую катастрофу. Каким будет ответна их вопросы, Wink покажет 27 июля.

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В основе другой российской новинки реального намного больше. Так, фильм Александра Ханта «Межсезонье» (18+) отсылает к драматической истории двух псковских подростков, потрясшей общество в 2016 году. Режиссер смотрит на тему сквозь призму трудностей взросления. Одноклассники Саша (Евгения Виноградова) и Даня (Игорь Иванов) сбегают из дома и бросают вызов несправедливому миру взрослых, борются за чувства и личные границы. Но юношеский бунт незаметно перерастет во взрослые преступления. Настроение в картине создает актуальная музыка вроде Shortparis или «Дайте танк (!)». Посмотреть фильм можно с 21 июля.

«Непосредственно Каха. Другой фильм» (18+) - неоднозначная отечественная гротескная комедия. Но зрители, которым понравился первый фильм режиссера Виктора Шаманова про двух отчаянных друзей, чьи приключения часто граничат с фолом, наверняка ждут эту картину. Каха и Серго снова успешно ищут и находят проблемы, не сильно считаясь с судьбами окружающих. Но все чаще это уже не шутки, а вопрос жизни и смерти. В июле Wink покажет, чем закончится их дружба на этот раз.

Любителям российских сериалов тоже будет что посмотреть в июле. Вовсю шагает по стране герой комедийного экшена «Ухожу красиво» (18+) Борис Фадеев в исполнении Владимира Яглыча - первые эпизоды уже доступны в Wink. А 6 июля беспощадные софиты высветят все закулисные тайны в сериале «Балет» (18+): в этот день выйдет заключительная серия этого невероятно красивого проекта из линейки Wink Originals.

Кроме того, в июле зрители увидят еще один сериал Wink Originals - городское фэнтези «Библиотекарь» (18+). По сюжету актер-неудачник Алексей Вязинцев (Никита Ефремов) узнает, что при загадочных обстоятельствах убит его отец. Алексей едет в родной город отца, чтобы продать его квартиру, но вместо этого оказывается втянут в череду опасных событий. Сериал снят по бестселлеру Михаила Елизарова. Первый эпизод уже доступен для просмотра.

Триллер «Гремлины: Хранители леса» (18+) подойдет любителям ирландского фольклора. Молодая лондонская семья в ожидании ребенка переезжает в домик в ирландской деревушке, которая кажется им сказочно тихим и спокойным местом. Немного сказки здесь и правда есть: в саду дома принято каждый вечер оставлять угощение для лесных гоблинов. Однажды будущая мама забывает задобрить сказочных существ в красных колпаках. И жизнь в доме резко меняется - семья оказывается под колпаком ужасных событий. Заглянуть под него зрители Wink смогут 4 июля.

Жар острых ощущений поддержит криминальная драма режиссера Ника Кассаветиса «Он - это пуля» (18+) о детективе, который ищет похищенную сатанистами дочь. Боб Хайтауэр (Николай Костер-Вальдау) уже потерял жену, а теперь опасность грозит и его дочери. Недовольный действиями официальных властей, он увольняется из полиции и начинает собственное расследование. Помогает ему Кейс Хардин (Майка Монро), едва не ставшая жертвой сектантов, но сумевшая сбежать. Детектив готов на все, чтобы спасти дочь, а Кейс жаждет мести и хочет уничтожить сатанинский культ. Достигнут ли они своих целей, Wink покажет 15 июля.

Триллер «Пропавшая» (18+) - еще одна запутанная детективная история. Семейная жизнь Уилла (Джерард Батлер) и Лизы (Джейми Александер) уже давно не ладится, супруги на грани развода. Пара решает на время разъехаться, и Уилл везет Лизу к родителям. Но во время остановки на заправке женщина внезапно исчезает. Уилл поднимает на ноги всю окрестную полицию и вместе с родителями жены пытается найти пропавшую, все больше погружаясь в криминальную сторону жизни местного общества. Однако со временем подозрение падает на него самого. Фильм будет доступен с 20 июля.

Вторая июльская премьера с Джеральдом Батлером в главой роли - боевик «Беглец» (18+). В оригинале он называется «Кандагар», и из этого названия сразу понятно, в каких обстоятельствах действует герой Батлера оперативник ЦРУ Том Харрис. После сложного задания он готовится к новой операции на Ближнем Востоке: впереди работа под прикрытием в Афганистане. Но кто-то сливает информацию об этом спецслужбам Ирана, Афганистана и Пакистана, и у Харриса лишь 30 часов, чтобы спасти себя и операцию. К созданию сценария приложил руку реальный бывший сотрудник ЦРУ, а значит, зрителя ждет вполне достоверная шпионская история. Увидеть ее в Wink можно с 1 июля.

Не менее напряженный сюжет ждет зрителей в китайском блокбастере про «Король неба» (12+). Действие картины разворачивается на фоне напряженных китайско-тайваньских отношений. Лэй Юй (Ван Ибо) только начинает карьеру военного летчика-испытателя. Из нелепой ошибки его отстраняют от полетов. Складывая парашюты для других летчиков, он мечтает из гаража снова вернуться в небо, чтобы доказать, что достоин большего и готов к подвигу. Картина доступна в Wink с 20 июля.

Мелодрама «Комната чудес» (16+) заставит задуматься о том, как важно ценить каждый момент настоящего и не откладывать жизнь на будущее. Главная героиня Тельма (Александра Лами) одна воспитывает 12-летнего сына Луи (Юго Кестель), но большую часть времени посвящает работе. Когда в результате несчастного случая Луи оказывается в коме, Тельма находит в его дневнике список вещей, которые парень хотел успеть сделать до конца света. Мать чувствует, как важны для сына эти мечты, и берется воплотить их в жизнь, несмотря на все сложности. Фильм снят по мировому бестселлеру Жюльен Сандрель. Посмотреть его можно с 15 июля.

Зрелищная драмеди Франсуа Озона «Мое преступление» (18+) которая перенесет зрителя в Париж 1930-х. Главные героини - молодые парижанки Мадлен (Надя Терешкевич), красивая, но не особенно успешная актриса, и Полин (Ребека Мардер), которая строит карьеру адвоката. Когда Мадлен становится обвиняемой в убийстве знаменитого продюсера, Полин, разумеется, берется защищать подругу. Вместе девушки превращают судебный процесс в блестящий спектакль и становятся знаменитыми. Но почивать на лаврах рано: слишком много тайн нужно спрятать от глаз любопытной парижской публики. Фильм интересен не только отлично выписанными женскими ролями, среди которых есть и угасшая звезда немого кино в исполнении Изабель Юппер, но и множеством стильных деталей - от нарядов до интерьеров 1930-х годов. Картина доступна для просмотра с 20 июля.