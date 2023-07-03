Постановщица «Барби» снимет два фильма по «Хроникам Нарнии»

Как сообщает издание The New Yorker, постановщица «Барби» Грета Гервиг заключила с Netflix эксклюзивный контракт на создание как минимум двух фильмов по вселенной «Хроник Нарнии». Женщина якобы не только снимет картины, но и напишет для них сценарий.

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Сама Гервиг не подтверждала информацию The New Yorker, однако ранее отмечала, что не станет снимать фильмы про другие игрушки после выхода «Барби». Возможно, это был намёк на то, что она займётся чем-то совсем иным уже после релиза картины, который состоится 21 июля.

«Хроники Нарнии» рассказывают о четверых подростках (Питере, Сьюзен, Эдмунде и Люси), которые неожиданно попадают в волшебный мир Нарнии, где животные умеют разговаривать, магия уже давно никого не удивляет, а добро постоянно борется со злом. По мотивам произведений Клайва Льюиса было выпущено три фильма, которые суммарно собрали в прокате более $ 1,5 млрд.