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«Барби», «Миссия невыполнима 7», «Оппенгеймер» Нолана: лучшие фильмы и сериалы июля 2023 года

Россыпь невероятных хитов.

Лучшие фильмы и сериалы июля 2023 года
© Чемпионат.com

Если в июле запереться дома и смотреть кино днями напролёт, всё равно не успеете оценить все хиты. Студийные боссы выпустят главные блокбастеры года, экранизацию культовой игры и продолжение успешного российского сериала. Отмечайте проекты, которые точно не пропустите!

Видео дня

«Мои приключения с Суперменом» (мультсериал)

Дата выхода: 6 июля (первая серия). В главных ролях: Дженни Тирадо, Джек Куэйд, Кари Уолгрен и другие. Где смотреть: Adult Swim. Жанр: мультфильм, фантастика, боевик.

Не только Джеймс Ганн планирует переизобрести Супермена. Скоро на Adult Swim выйдет мультсериал, где расскажут о молодом Кларке Кенте. Герой только начинает спасать мир, влюбляться и вживаться в роль журналиста. Особенность мультика в моральных метаниях героя, который постоянно сомневается в правильности поступков.

Видео доступно на YouTube-канале Adult Swim. Права на видео принадлежат Adult Swim.

«Гипнотик» (фильм)

Дата выхода: 6 июля. В главных ролях: Бен Аффлек, Алиси Брага, Уильям Фихтнер и другие. Где смотреть: в кинотеатрах. Жанр: боевик, триллер, детектив.

Примечательный фильм Роберта Родригеса с Беном Аффлеком в главной роли. По сюжету герой ищет пропавшую дочь, расследует зловещие преступления и противостоит злодею, владеющему гипнозом.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

«Обитель зла: Остров смерти» (мультфильм)

Дата выхода: 7 июля в кинотеатрах мира, 25 июля — в онлайне. В главных ролях: Эрин Кэхилл, Кевин Дорман, Мэттью Мерсер и другие. Где смотреть: в России официально не покажут. Жанр: мультфильм, ужасы, боевик.

«Остров смерти» расскажет о событиях между шестой и седьмой играми Resident Evil. Среди героев все наши любимцы: Леон, Крис, Джилл, Клэр и даже Ребекка Чемберс. Эти ребята расследуют новую вспышку заражения и зрелищно разносят орды зомби.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony/Capcom.

«Пищеблок», второй сезон (сериал)

Дата выхода: 8 июля (первая серия). В главных ролях: Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина и другие. Где смотреть: «Кинопоиск». Жанр: триллер, детектив, фэнтези.

«Пищеблок» называют российской версией «Очень странных дел». Параллелей действительно много: за окном 80-е, среди героев дети, о которых не заботятся родители, а вокруг происходит непонятная чертовщина. Первый сезон впечатлил историей и атмосферой, а второй обещает удержать планку.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиска». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

«Чудотворцы» (сериал)

Дата выхода: 10 июля (первая серия). В главных ролях: Дэниэл Рэдклифф, Джеральдин Вишванатан, Стив Бушеми и другие. Где смотреть: TBS, «Кинопоиск». Жанр: комедия, фэнтези.

Безумный сериал с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли. Бог окончательно разочаровался в землянах, но два ангела героически всех спасают. Они путешествуют по миру, встречают харизматичных негодяев и объединяют людей, у которых мало общего. Всё ради того, чтобы доказать — у человечества есть надежда. Новым сеттингом стал постапокалипсис в духе «Безумного Макса».

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат TBS.

«Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1» (фильм)

Дата выхода: 12 июля. В главных ролях: Том Круз, Ребекка Фергюсон, Хейли Этвелл и другие. Где смотреть: в России официальных показов не будет. Жанр: боевик, триллер, приключения.

Дилогия «Смертельная расплата» должна была завершить историю Итана Ханта. Героя снова ждут заговоры, могущественные злодеи и невообразимый экшен. Любопытно, что Том Круз самолично выполнял даже опасные трюки. Поэтому экшен снимали первым делом — боялись за жизнь актёра. Как понимаете, в зрелищности фильма сомневаться не стоит!

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Paramount.

«Кентавр» (фильм)

Дата выхода: 13 июля. В главных ролях: Юра Борисов, Анастасия Талызина, Сергей Гилëв и другие. Где смотреть: в кинотеатрах. Жанр: триллер, драма.

Мрачный триллер о таксисте-маньяке, которого хотят найти и наказать. Проблема в том, что личность злодея неизвестна. Вдруг он прячется среди героев?

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

«Замкнутый круг» (сериал)

Дата выхода: 13 июля (первая серия). В главных ролях: Зази Битц, Клэр Дэйнс, Тимоти Олифант и другие. Где смотреть: Max. Жанр: детектив, драма, криминал.

Ожидаемый сериал от режиссёра Стивена Содерберга. Когда-то он снял «11 друзей Оушена» и «Больницу Никербокер», а также получил «Оскар» за «Траффик». Теперь Содерберг готовит детективную драму о похищениях, политике и зловещих тайнах.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат WB.

«Птичий короб: Барселона» (фильм)

Дата выхода: 14 июля. В главных ролях: Джорджина Кэмпбелл, Марио Касас, Диего Кальва и другие. Где смотреть: Netflix. Жанр: ужасы, фантастика.

Первый «Птичий короб» удивил необычной концепцией. В мире появилось нечто ужасное — и, если увидеть это, неизбежно покончишь с собой. Поэтому герои выживали с плотными повязками на глазах. «Барселона» — спин-офф, где авторы переместят события в новый город и разовьют идею.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Netflix.

«Чем мы заняты в тени» (сериал, пятый сезон)

Дата выхода: 13 июля (первая серия). В главных ролях: Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу и другие. Где смотреть: FX. Жанр: комедия, фэнтези.

Новый сезон сериала о забавных вампирах, которые постоянно спорят, влипают в неприятности, враждуют с оборотнями и не дружат с другими кровопийцами. Со сценарием до сих пор помогает Тайка Вайтити, создатель этой смешной вселенной.

Видео доступно на YouTube-канале «Сидел без дел». Права на видео принадлежат FX.

«Основание» (сериал, второй сезон)

Дата выхода: 14 июля (первая серия). В главных ролях: Джаред Харрис, Ли Пейс, Лу Льобелл и другие. Где смотреть: Apple TV+. Жанр: фантастика, драма.

В 2021-м зрители немало ругали сериал, основанный на романе Айзека Азимова. Вот только оторваться от просмотра всё же не могли. Секрет в эпической истории, запоминающихся персонажах и роскошных декорациях. Боссы Apple TV оценили рейтинги, поэтому второй сезон стартует совсем скоро.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Apple.

«Барби» (фильм)

Дата выхода: 21 июля. В главных ролях: Марго Робби, Кингсли Бен-Адир, Райан Гослинг и другие. Где смотреть: в России официальных показов не будет. Жанр: мелодрама, комедия, приключения.

Кто бы мог подумать, что фильм про Барби и Кена станет одним из самых ожидаемых в году. Секрет в гениальных актёрах и сюжете, который глубже, чем кажется. Похоже, «Барби» только притворяется романтической комедией, а на деле это драма в духе «Шоу Трумана». К счастью, ждать кино осталось недолго.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат WB.

«Оппенгеймер» (фильм)

Дата выхода: 21 июля. В главных ролях: Киллиан Мерфи, Джош Хартнетт, Флоренс Пью и другие. Где смотреть: в России официальных показов не будет. Жанр: драма, биография, история.

Главный конкурент «Барби» на звание главного фильма месяца и, возможно, года. В «Оппенгеймере» Кристофер Нолан расскажет историю создателя атомной бомбы. Ждём качественную драму, шикарную режиссуру и фирменный холодный взгляд Киллиана Мерфи.

Видео доступно на YouTube-канале Meloman Afisha. Права на видео принадлежат Universal.

«Спецназ: Львица» (сериал)

Дата выхода: 23 июля. В главных ролях: Зои Салдана, Николь Кидман, Морган Фриман и другие. Где смотреть: Paramount+. Жанр: боевик, триллер, драма.

Джеймс Бонд ненадолго ушёл на покой, поэтому на его место метят новые герои. К примеру, 23 июля выйдет шпионский боевик «Спецназ: Львица» с потрясным актёрским составом, операциями под прикрытием и ураганным экшеном.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Plus. Права на видео принадлежат Paramount.

«Футурама» (мультсериал, новый сезон)

Дата выхода: 24 июля. В главных ролях: Билли Уэст, Джон Ди Маджио, Кэти Сагал и другие. Где смотреть: Hulu. Жанр: мультфильм, фантастика, комедия.

Никто не ждал, но «Футурама» возвращается. Будут ли приключения Фрая, Бендера и Лилы такими же искромётными, как раньше? Скоро узнаем.

Видео доступно на YouTube-канале Rotten Tomatoes TV. Права на видео принадлежат Hulu.

«Скрежет металла» (сериал)

Дата выхода: 27 июля (весь сезон, 10 серий). В главных ролях: Энтони Маки, Стефани Беатриз, Шелл Рамос и другие. Где смотреть: Peacock. Жанр: фантастика, боевик, комедия.

Twisted Metal — легендарная серия игр, где тачки сходились на арене и разносили друг друга. Среди транспорта были демонический клоунский фургон, байк из преисподней и даже крепкий мужик, присобаченный к огромным колёсам. Герои сражались за исполнение мечты, которая всегда сбывалась самым извращённым образом.

Теперь яркую концепцию переносят на телеэкраны, однако ни один ролик сериала вообще не внушает доверия к адаптации.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Television. Права на видео принадлежат Sony/Peacock.

«Ведьмак» (сериал, пятая-седьмая серии третьего сезона)

Дата выхода: 27 июля. В главных ролях: Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра и другие. Где смотреть: Netflix. Жанр: фэнтези, приключения, драма.

Первая половина третьего сезона не сделала «Ведьмак» шедевром. Впрочем, в сериале были запоминающиеся моменты, жестокие предательства и красивые сражения. Ещё и концовка вышла интригующей. Уже 27 июля мы узнаем, чем продолжится история и как попрощаются с Генри Кавиллом.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Харли Квинн» (мультсериал, четвёртый сезон)

Дата выхода: 27 июля (первая серия). В главных ролях: Кейли Куоко, Лейк Белл, Алан Тьюдик и другие. Где смотреть: Max. Жанр: мультфильм, фантастика, боевик.

«Харли Квинн» — один из лучших супергеройских проектов на ТВ. Героиня впечатляет харизмой, строит непростые отношения, дерётся со злодеями и забавно издевается над Бэтменом. В четвёртом сезоне авторы готовят новые сюрпризы и, судя по обещаниям, изменят образ героини.

«Благие знамения» (сериал, второй сезон)

Дата выхода: 28 июля (первая серия). В главных ролях: Майкл Шин, Дэвид Теннант, Миранда Ричардсон и другие. Где смотреть: Prime Video. Жанр: фэнтези, комедия.

Роман Терри Пратчетта и Нила Геймана «Благие знамения» называют достоянием мировой литературы. Сериал не отстаёт и умело рассказывает о демоне и ангеле, которые остановили войну Рая и Ада. Впрочем, приключения героев только начинаются!

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

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Какой фильм или сериал июля самый крутой? «Барби», «Оппенгеймер» или «Миссия невыполнима»? Расскажите в комментариях!

Фильмы, Остров смерти, Замкнутый круг, Шоу Трумана, Безумный Макс, Миссия невыполнима, Оскар, Футурама, Чудотворец, Больница Никербокер, Хейли Этвелл, Аня Чалотра, Билли Уэст, Джек Куэйд, Мэтт Берри, Алиси Брага, Миранда Ричардсон, Стефани Беатриз, Итан Хант, Джон Ди, Энтони Маки, Марио Касас, Алан Тьюдик, Стив Бушеми, Генри Кавилл, Дэвид Теннант, Уильям Фихтнер, Джош Хартнетт, Зои Салдана, Ребекка Чемберс, Тимоти Олифант, Роберт Родригес, Кэти Сагал, Ребекка Фергюсон, Морган Фриман, Майкл Шин, Джеймс Ганн, Джорджина Кэмпбелл, Кейли Куоко, Джаред Харрис, Марго Робби, Том Круз, Стивен Содерберг, Николь Кидман, Клэр Дэйнс, Киллиан Мерфи, Бен Аффлек, Кристофер Нолан, Айзек Азимов, Джеймс Бонд, Дэниэл Рэдклифф, Райан Гослинг, Netflix, Shell, Apple
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