Лучшие фильмы и сериалы июля 2023 года

Россыпь невероятных хитов.

© Чемпионат.com

Если в июле запереться дома и смотреть кино днями напролёт, всё равно не успеете оценить все хиты. Студийные боссы выпустят главные блокбастеры года, экранизацию культовой игры и продолжение успешного российского сериала. Отмечайте проекты, которые точно не пропустите!

Видео дня

«Мои приключения с Суперменом» (мультсериал)

Дата выхода: 6 июля (первая серия). В главных ролях: Дженни Тирадо, Джек Куэйд, Кари Уолгрен и другие. Где смотреть: Adult Swim. Жанр: мультфильм, фантастика, боевик.

Не только Джеймс Ганн планирует переизобрести Супермена. Скоро на Adult Swim выйдет мультсериал, где расскажут о молодом Кларке Кенте. Герой только начинает спасать мир, влюбляться и вживаться в роль журналиста. Особенность мультика в моральных метаниях героя, который постоянно сомневается в правильности поступков.

Видео доступно на YouTube-канале Adult Swim. Права на видео принадлежат Adult Swim.

«Гипнотик» (фильм)

Дата выхода: 6 июля. В главных ролях: Бен Аффлек, Алиси Брага, Уильям Фихтнер и другие. Где смотреть: в кинотеатрах. Жанр: боевик, триллер, детектив.

Примечательный фильм Роберта Родригеса с Беном Аффлеком в главной роли. По сюжету герой ищет пропавшую дочь, расследует зловещие преступления и противостоит злодею, владеющему гипнозом.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

«Обитель зла: Остров смерти» (мультфильм)

Дата выхода: 7 июля в кинотеатрах мира, 25 июля — в онлайне. В главных ролях: Эрин Кэхилл, Кевин Дорман, Мэттью Мерсер и другие. Где смотреть: в России официально не покажут. Жанр: мультфильм, ужасы, боевик.

«Остров смерти» расскажет о событиях между шестой и седьмой играми Resident Evil. Среди героев все наши любимцы: Леон, Крис, Джилл, Клэр и даже Ребекка Чемберс. Эти ребята расследуют новую вспышку заражения и зрелищно разносят орды зомби.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony/Capcom.

«Пищеблок», второй сезон (сериал)

Дата выхода: 8 июля (первая серия). В главных ролях: Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина и другие. Где смотреть: «Кинопоиск». Жанр: триллер, детектив, фэнтези.

«Пищеблок» называют российской версией «Очень странных дел». Параллелей действительно много: за окном 80-е, среди героев дети, о которых не заботятся родители, а вокруг происходит непонятная чертовщина. Первый сезон впечатлил историей и атмосферой, а второй обещает удержать планку.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиска». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

«Чудотворцы» (сериал)

Дата выхода: 10 июля (первая серия). В главных ролях: Дэниэл Рэдклифф, Джеральдин Вишванатан, Стив Бушеми и другие. Где смотреть: TBS, «Кинопоиск». Жанр: комедия, фэнтези.

Безумный сериал с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли. Бог окончательно разочаровался в землянах, но два ангела героически всех спасают. Они путешествуют по миру, встречают харизматичных негодяев и объединяют людей, у которых мало общего. Всё ради того, чтобы доказать — у человечества есть надежда. Новым сеттингом стал постапокалипсис в духе «Безумного Макса».

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат TBS.

«Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1» (фильм)

Дата выхода: 12 июля. В главных ролях: Том Круз, Ребекка Фергюсон, Хейли Этвелл и другие. Где смотреть: в России официальных показов не будет. Жанр: боевик, триллер, приключения.

Дилогия «Смертельная расплата» должна была завершить историю Итана Ханта. Героя снова ждут заговоры, могущественные злодеи и невообразимый экшен. Любопытно, что Том Круз самолично выполнял даже опасные трюки. Поэтому экшен снимали первым делом — боялись за жизнь актёра. Как понимаете, в зрелищности фильма сомневаться не стоит!

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Paramount.

«Кентавр» (фильм)

Дата выхода: 13 июля. В главных ролях: Юра Борисов, Анастасия Талызина, Сергей Гилëв и другие. Где смотреть: в кинотеатрах. Жанр: триллер, драма.

Мрачный триллер о таксисте-маньяке, которого хотят найти и наказать. Проблема в том, что личность злодея неизвестна. Вдруг он прячется среди героев?

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

«Замкнутый круг» (сериал)

Дата выхода: 13 июля (первая серия). В главных ролях: Зази Битц, Клэр Дэйнс, Тимоти Олифант и другие. Где смотреть: Max. Жанр: детектив, драма, криминал.

Ожидаемый сериал от режиссёра Стивена Содерберга. Когда-то он снял «11 друзей Оушена» и «Больницу Никербокер», а также получил «Оскар» за «Траффик». Теперь Содерберг готовит детективную драму о похищениях, политике и зловещих тайнах.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат WB.

«Птичий короб: Барселона» (фильм)

Дата выхода: 14 июля. В главных ролях: Джорджина Кэмпбелл, Марио Касас, Диего Кальва и другие. Где смотреть: Netflix. Жанр: ужасы, фантастика.

Первый «Птичий короб» удивил необычной концепцией. В мире появилось нечто ужасное — и, если увидеть это, неизбежно покончишь с собой. Поэтому герои выживали с плотными повязками на глазах. «Барселона» — спин-офф, где авторы переместят события в новый город и разовьют идею.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Netflix.

«Чем мы заняты в тени» (сериал, пятый сезон)

Дата выхода: 13 июля (первая серия). В главных ролях: Кайван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу и другие. Где смотреть: FX. Жанр: комедия, фэнтези.

Новый сезон сериала о забавных вампирах, которые постоянно спорят, влипают в неприятности, враждуют с оборотнями и не дружат с другими кровопийцами. Со сценарием до сих пор помогает Тайка Вайтити, создатель этой смешной вселенной.

Видео доступно на YouTube-канале «Сидел без дел». Права на видео принадлежат FX.

«Основание» (сериал, второй сезон)

Дата выхода: 14 июля (первая серия). В главных ролях: Джаред Харрис, Ли Пейс, Лу Льобелл и другие. Где смотреть: Apple TV+. Жанр: фантастика, драма.

В 2021-м зрители немало ругали сериал, основанный на романе Айзека Азимова. Вот только оторваться от просмотра всё же не могли. Секрет в эпической истории, запоминающихся персонажах и роскошных декорациях. Боссы Apple TV оценили рейтинги, поэтому второй сезон стартует совсем скоро.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Apple.

«Барби» (фильм)

Дата выхода: 21 июля. В главных ролях: Марго Робби, Кингсли Бен-Адир, Райан Гослинг и другие. Где смотреть: в России официальных показов не будет. Жанр: мелодрама, комедия, приключения.

Кто бы мог подумать, что фильм про Барби и Кена станет одним из самых ожидаемых в году. Секрет в гениальных актёрах и сюжете, который глубже, чем кажется. Похоже, «Барби» только притворяется романтической комедией, а на деле это драма в духе «Шоу Трумана». К счастью, ждать кино осталось недолго.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат WB.

«Оппенгеймер» (фильм)

Дата выхода: 21 июля. В главных ролях: Киллиан Мерфи, Джош Хартнетт, Флоренс Пью и другие. Где смотреть: в России официальных показов не будет. Жанр: драма, биография, история.

Главный конкурент «Барби» на звание главного фильма месяца и, возможно, года. В «Оппенгеймере» Кристофер Нолан расскажет историю создателя атомной бомбы. Ждём качественную драму, шикарную режиссуру и фирменный холодный взгляд Киллиана Мерфи.

Видео доступно на YouTube-канале Meloman Afisha. Права на видео принадлежат Universal.

«Спецназ: Львица» (сериал)

Джеймс Бонд ненадолго ушёл на покой, поэтому на его место метят новые герои. К примеру, 23 июля выйдет шпионский боевик «Спецназ: Львица» с потрясным актёрским составом, операциями под прикрытием и ураганным экшеном.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Plus. Права на видео принадлежат Paramount.

«Футурама» (мультсериал, новый сезон)

Никто не ждал, но «Футурама» возвращается. Будут ли приключения Фрая, Бендера и Лилы такими же искромётными, как раньше? Скоро узнаем.

Видео доступно на YouTube-канале Rotten Tomatoes TV. Права на видео принадлежат Hulu.

«Скрежет металла» (сериал)

Дата выхода: 27 июля (весь сезон, 10 серий). В главных ролях: Энтони Маки, Стефани Беатриз, Шелл Рамос и другие. Где смотреть: Peacock. Жанр: фантастика, боевик, комедия.

Twisted Metal — легендарная серия игр, где тачки сходились на арене и разносили друг друга. Среди транспорта были демонический клоунский фургон, байк из преисподней и даже крепкий мужик, присобаченный к огромным колёсам. Герои сражались за исполнение мечты, которая всегда сбывалась самым извращённым образом.

Теперь яркую концепцию переносят на телеэкраны, однако ни один ролик сериала вообще не внушает доверия к адаптации.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Television. Права на видео принадлежат Sony/Peacock.

«Ведьмак» (сериал, пятая-седьмая серии третьего сезона)

Дата выхода: 27 июля. В главных ролях: Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра и другие. Где смотреть: Netflix. Жанр: фэнтези, приключения, драма.

Первая половина третьего сезона не сделала «Ведьмак» шедевром. Впрочем, в сериале были запоминающиеся моменты, жестокие предательства и красивые сражения. Ещё и концовка вышла интригующей. Уже 27 июля мы узнаем, чем продолжится история и как попрощаются с Генри Кавиллом.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Харли Квинн» (мультсериал, четвёртый сезон)

Дата выхода: 27 июля (первая серия). В главных ролях: Кейли Куоко, Лейк Белл, Алан Тьюдик и другие. Где смотреть: Max. Жанр: мультфильм, фантастика, боевик.

«Харли Квинн» — один из лучших супергеройских проектов на ТВ. Героиня впечатляет харизмой, строит непростые отношения, дерётся со злодеями и забавно издевается над Бэтменом. В четвёртом сезоне авторы готовят новые сюрпризы и, судя по обещаниям, изменят образ героини.

«Благие знамения» (сериал, второй сезон)

Дата выхода: 28 июля (первая серия). В главных ролях: Майкл Шин, Дэвид Теннант, Миранда Ричардсон и другие. Где смотреть: Prime Video. Жанр: фэнтези, комедия.

Роман Терри Пратчетта и Нила Геймана «Благие знамения» называют достоянием мировой литературы. Сериал не отстаёт и умело рассказывает о демоне и ангеле, которые остановили войну Рая и Ада. Впрочем, приключения героев только начинаются!

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.

***