Зрителям покажут современную версию «Вам и не снилось»

Культовый советский фильм «Вам и не снилось» скоро получит современную версию – к выходу в прокат готовится «Вера», новая экранизация повести Галины Щербаковой. Что представляет собой эта картина и есть ли у неё шансы повторить успех главного советского фильма про подростковую любовь?

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Вышли на финал

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В основе обоих фильмов лежит повесть Галины Щербаковой «Роман и Юлька», опубликованная в журнале «Юность». Правда, когда режиссёр Илья Фрез захотел экранизировать книгу, название фильма, напоминавшее «Ромео и Джульетту», пришлось сменить. Киночиновники сочли недопустимым, что автор книги сопоставляет себя с Шекспиром. Героиню переименовали в Катю.

Идея книги родилась у Щербаковой из реального случая: её сын-десятиклассник полез по водосточной трубе на 6 й этаж к своей подружке, чтобы оставить записку на балконе. Но на середине пути труба развалилась, и подросток сорвался вниз. К счастью, обошлось без серьёзных травм.

Герой книги первоначально разбивался насмерть. Редактор «Юности» Борис Полевой попросил автора переписать финал – чтобы Ромка выжил. Но и в таком виде он опасался публиковать пьесу. «А вдруг после неё все влюблённые мальчики начнут прыгать из окон?» – переживал он.

В сценарии фильма финал ещё подредактировали: Ромка не выбрасывался из окна, а выпадал случайно и оставался жив.

«Любимый поколениями фильм 1980 года отходил от сюжета повести. Наш фильм станет совершенно новой экранизацией, в каком-то смысле без цензуры. Действие будет происходить в то же самое время. Сюжет приближен к повести Галины Щербаковой, больше внимания мы уделим линиям второстепенных персонажей, родителей», – объясняет генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева.

Идея современной экранизации романа родилась в преддверии 40-летнего юбилея легендарной Киностудии имени Горького

«Близился 40-летний юбилей фильма Киностудии им. М. Горького «Вам и не снилось», премьера картины состоялась 23 марта 1981 года. Тогда это был один из самых успешных фильмов, в кинотеатрах его посмотрели 26 млн человек, он стал лучшим по мнению читателей журнала «Советский экран» и даже шел на большом экране в США. В преддверии знаменательной даты у нас родилась идея снять свою экранизацию повести Галины Щербаковой, причем сделать совершенно новый актуальный фильм, и мы начали изучать материал», — рассказывает генеральный продюсер Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького и фильма «Вера» Лика Бланк.

Главной героиней стала мама Ромки – её именем и названа картина. В советском фильме её играла Лидия Федосеева-Шукшина.

Вера живёт исключительно проблемами своей семьи: вечно болеющего мужа Кости и 15-летнего сына Ромки. Вообще-то её всё устраивает, пока на горизонте не появляется первая любовь её супруга – красавица Людмила с дочерью Юлей. В последней ничего особенного нет, но как назло именно этой девочкой увлекается Ромка. Теперь героиня всерьёз думает о разводе и размене квартиры, пытается вынудить сына отдалиться от Юльки.

«Новый сценарий ближе к литературному источнику. Это современная постановка. И финал истории будет другой», – обещает генеральный продюсер фильма Лика Бланк.

«Когда мы начали работать над проектом, сразу поняли – наш фильм должен вести честный открытый разговор со зрителем, для этого нам нужен автор, способный посмотреть на материал свежим взглядом. Одним из главных претендентов сразу стала Ярослава Пулинович, молодая и уже известная драматург и сценаристка. Мы попробовали работать вместе, и стало получаться. Ключом к новой истории оказалась мама Ромки – Вера, ведь все основные события и главные сюжетные повороты повести так или иначе связаны с её действиями. А в процессе написания сценария появились новые подробности жизни героини, которых не было даже в повести Щербаковой», – рассказывает Лика Бланк.

По словам Ярославы Пулинович, она очень волновалась, когда бралась за эту работу.

«Нужно было рассказать историю по-новому, вытащить темы, актуальные для современных людей, в том числе для подростков. Идеи пришли в процессе. В повести описаны отношения как взрослых, так и подростков. Мы сделали акцент на взрослых. Это история о том, как сложно и необходимо вовремя отпускать от себя подросших детей», – рассказывает драматург.

Самой сложной, по признанию Ярославы Пулинович, оказалась работа с деталями, воссоздающими дух того времени.

«Например, какие были отделы в ЦУМе или как происходил обмен квартир? Оказалось, что не так уж много информации сохранилось», – поделилась сценарист.

Мамина пластинка

По признанию Лики Бланк, как и на большинстве кинопроектов, кастинг был непростым. Например, с некоторыми актерами не удалось сойтись в графике. Но в итоге собрался отличный ансамбль:

«Большую часть актеров мы нашли быстро. С претендентом на роль Ромки сложность состояла в том, что нам нужен был действительно молодой парень, подросток. Есть хорошие известные актеры, но им больше 20 лет – это было бы заметно. В результате в фильме задействована чудесная юная пара Полина Меркурьева и Тимофей Тимков».

На роль Веры пригласили Викторию Толстоганову.

«Виктория Толстоганова в главной роли не очень похожа на своего персонажа по описанию из повести, но в конечном счете именно она максимально точно раскрывает образ Веры», – считает Лика Бланк.

Костю играет Алексей Розин, известный по сериалам «Триггер» и «Почка». В фильме Ильи Фреза его играл Альберт Филозов.

Мамой Юльки стала Ольга Сутулова.

В «Вам и не снилось» на роль мамы Кати режиссёр пробовал разных актрис. Из Киева приезжала Ада Роговцева. Но Илья Фрез ждал Ирину Мирошниченко, которая после аварии угодила в больницу с сотрясением мозга.

«Мне она всегда казалась очень свободным, бунтующим против системы персонажем, который заботится о себе, заботится о своих близких. То есть речь не о любви вообще, а об обычной конкретной любви – к своему ребёнку и к себе. И в советском фильме, и у нас она выделяется – одеждой, стилем. Ценит уникальность», – делится Ольга Сутулова.

Бабушку Ромки играет Ольга Лапшина. Она предстаёт в несколько ином образе, чем в фильме Фреза (там её сыграла Татьяна Пельтцер). И сама роль стала больше и глубже.

«В фильме будет отдельная сцена с тёплыми воспоминаниями главной героини Веры о её детстве в Ленинграде, глубокий диалог с её мамой – бабушкой Ромки, которую совершенно по-новому сыграла Ольга Лапшина», – рассказывает Ирина Волкова.

В новой версии есть герои, которых не было в старом фильме. Так, например, Наталья Бочкарёва сыграла маму Алёны Старцевой – той самой, что была влюблена в Ромку и даже перешла за ним в другую школу.

«Моя героиня – дама респектабельная. C Верой у неё есть родительский контакт, они даже переписывают друг у друга выкройки вязания. А моя героиня всеми правдами и неправдами пытается влюбить в свою дочку Романа», – рассказывает Наталья Бочкарёва.

Пара из будущего

В советском фильме 23-летнюю выпускницу ГИТИСа Татьяну Аксюту на роль Кати утвердили практически сразу. А вот партнёра ей не могли найти до самого начала съёмок. И тут ассистент режиссёра случайно вспомнил о 16-летнем Никите Михайловском, которого видел в одном из фильмов.

Никита тогда учился в 9 м классе и в перерывах занимался с репетиторами, чтобы не отстать от школьной программы. Он был единственным школьником на съёмочной площадке, все его экранные одноклассники учились в институтах или работали в театрах. Но, по воспоминаниям взрослых коллег, работал он лучше любого профессионала. Татьяна Аксюта признавалась, что чувствовала себя на его фоне фальшивой и неискренней.

«Как этот мальчик играл! Он был совершенством! Казалось, что 16-летний подросток знает о любви больше, чем его замужняя партнёрша», – восторгалась Галина Щербакова.

В «Вере» Ромку и Юльку сыграли молодые актёры Тимофей Тимков и Полина Меркурьева.

«С претендентом на роль Ромки сложность состояла в том, что нам нужен был действительно молодой парень, подросток. Есть хорошие известные актеры, но им больше 20 лет – это было бы заметно. В результате в фильме задействована чудесная юная пара Полина Меркурьева и Тимофей Тимков», – делится генеральный продюсер.

Съёмки начались в конце августа 2022 года в Москве, в той самой школе, где четверть века назад проходили съёмки фильма Ильи Фреза. Ленинградские сцены снимали в городе на Неве.

«В определенном смысле это историческая стилизация, но мы старались сделать фильм достоверным», – признает Лика Бланк.

Сами съемки не обошлись без сложных в постановке сцен. Например, финальный трюк с вылезающим из окна Ромкой снимали «живьем» в одном из старых домов в Санкт-Петербурге. Целый эпизод с Верой был снят в холодном заснеженном Мурманске на знаменитом ледоколе «Ленин».

Авторы проекта подчёркивают, что «Вера» – не ремейк, а новая актуальная экранизация повести.

«Это совершенно новый фильм по мотивам повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось», — подчёркивает продюсер. – Нет смысла снимать копию картины, которую зрители до сих пор смотрят – мы старались найти нечто новое. Сохраняя основные события из повести, наш фильм сосредотачивается на линии взрослых, раскрывает их характеры и отношения. Это драма с по-настоящему трагическим финалом, снятая с использованием современного киноязыка».

Премьеру планируется провести на одном из крупнейших кинофестивалей страны.

Это не первый случай, когда современные режиссёры снимают свои версии известных советских экранизаций.

Рената Литвинова в 2003 году представляла свою версию киносценария Эдварда Радзинского «104 страницы про любовь», по которому Георгий Натансон снял блестящий фильм «Ещё раз про любовь». Её фильм назывался «Небо. Самолёт. Девушка».

Режиссёр Андрей Кудиненко переснял фильм Владиимра Меньшова «Розыгрыш». При этом он просил не величать его фильм ремейком, а относиться к нему как к самостоятельному произведению.

Сейчас готовится к выпуску обновлённая «Гостья из будущего» – «Сто лет тому вперёд».