Сокуров представит новый фильм «Сказка» на фестивале в Вологде

«“Сказка” – сокрушительной силы произведение, вернувшее ощущение большого кинематографа. Аналогии сложно подобрать, разве что выдумать воображаемые: если бы Миядзаки родился при сталинизме и свое детство провел в архивах ГФФ? Может быть, но нет. Это уникальное произведение, которое останется в истории искусства XXI века между “Фаустом” и “Трудно быть Богом”», – считает куратор VOICES Сергей Дёшин.