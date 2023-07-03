Александр Сокуров представит новый фильм «Сказка» на фестивале в Вологде
Фестиваль молодого кино VOICES пройдет в Вологде 6-9 июля. Почетным гостем фестиваля станет режиссер Александр Сокуров, который представит новый фильм «Сказка» и проведет творческую встречу с вологжанами.
Александр Сокуров – режиссер, сценарист, оператор, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России, дважды лауреат Государственных премий РФ, член Совета по правам человека при Президенте РФ, художественный руководитель некоммерческого Фонда поддержки кинематографа «Пример интонации». Александр Сокуров снял более 50 игровых и документальных фильмов. Среди его наиболее известных работ – «Русский ковчег», «Дни затмения», «Одинокий голос человека», тетралогия власти «Молох» – «Телец» – «Солнце» – «Фауст».
В этом году на фестивале в Вологде режиссер представит свой новый фильм «Сказка». Главные герои новой картины Александра Сокурова – Гитлер, Сталин, Муссолини и Черчилль, которые оказались вместе в монохромном чистилище.
«“Сказка” – сокрушительной силы произведение, вернувшее ощущение большого кинематографа. Аналогии сложно подобрать, разве что выдумать воображаемые: если бы Миядзаки родился при сталинизме и свое детство провел в архивах ГФФ? Может быть, но нет. Это уникальное произведение, которое останется в истории искусства XXI века между “Фаустом” и “Трудно быть Богом”», – считает куратор VOICES Сергей Дёшин.
Показ фильма пройдет 7 июля в 20:00 в кинотеатре «Ленком. Фильм представит режиссер Александр Сокуров. Билеты можно приобрести на сайте фестиваля или в кассе кинотеатра.
На VOICES также состоится мировая премьера отреставрированной картины режиссера «Телец» (18+) и специальный показ документального фильма «Острова. Александр Сокуров» (12+).
Вологодское «Динамо» покинул Михаил Канаев