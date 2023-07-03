Кинокомпания «Вольга» представила дублированный трейлер фильма «Круче некуда». Комедийный боевик с Джеки Чаном и Джоном Синой официально выйдет в России уже 13 июля.

«Круче некуда» рассказывает о двух бывших спецназовцах, которые должны доставить группу гражданских по багдадскому Шоссе смерти в безопасную Зелёную зону. Оба не могут друг друга терпеть, однако их объединяет общая цель — им нужно предотвратить крупнейшее нефтяное ограбление.