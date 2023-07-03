9 неочевидных фильмов для летних вечеров

Для одних лето — это время приключений и бесконечных вечеринок. Для других — возможность отдохнуть на природе, побыть с семьей, научиться чему-нибудь. А если вы не знаете, чем заняться, всегда можно посмотреть кино. Делимся подборкой фильмов с максимально летним настроением.

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Видео дня

«Сто дней после детства»

Год: 1975 Режиссер: Сергей Соловьев

История об искусстве, взрослении и первой любви. В пионерском лагере отдыхают подростки-восьмиклассники, а вожатый собирается ставить с ними спектакль. Но когда главные герои влюбляются, для них мир переворачивается. Голова кружится от новых впечатлений и эмоций, а что с этим делать — совершенно непонятно. Разобраться в чувствах помогает лермонтовский «Маскарад», в постановке которого участвуют ребята.

«Как прогулять школу с пользой»

Год: 2017 Режиссер: Николя Ванье

Несмотря на название, про школу в фильме ничего нет — кроме, конечно, школы жизни. Главный герой, Поль, сирота, он живет в парижском приюте. Однажды его забирает Селестина Борель — служанка в имении графа, которая знала мать мальчика. Теперь Поль учится жить в новых условиях: вокруг деревенская благодать, лес — и интриги взрослых, в которые оказывается втянут ребенок.

«Зависнуть в Палм-Спрингс»

Год: 2020 Режиссер: Макс Барбаков

Что-то вроде «Дня сурка», только с Энди Сэмбергом и Кристин Милиоти в главных ролях. Каждое утро Найлз просыпается в Палм-Спрингс: вместе со своей девушкой он приехал на свадьбу ее подруги, Талы. Лето, солнце, бесплатный бар — что еще надо для счастья? Особенно когда все это повторяется день за днем. После неудачных попыток выбраться из временной петли Найлз смирился с происходящим и пытается просто наслаждаться жизнью. Но однажды в эту петлю попадает сестра невесты — Сара. И она не собирается оставлять все как есть.

«Июльский дождь»

Год: 1966 Режиссер: Марлен Хуциев

На первый взгляд у Лены все хорошо: работа, друзья, крепкие отношения. Но все не так просто. Однажды она попадает под дождь, и случайный прохожий дает ей свою куртку. Чтобы потом вернуть вещь, Лена оставляет ему номер телефона. Встретиться у героев все не получается — но в телефонных разговорах девушка рассказывает о своих переживаниях, и мы видим, как она постепенно пересматривает свои ценности и решения.

«Мера человека»

Год: 2016 Режиссер: Джим Лоуч

Еще одна летняя история взросления. Бобби — обычный подросток из провинциального городка. Он застенчивый, неуверенный, отношения со сверстниками не складываются, а девушка, которая ему нравится, надолго уезжает. Но это лето станет для Бобби переломным — он научится справляться с трудностями, обретет мужество и самоуважение.

«Короли ле

Год: 2013 Режиссер: Джордан Вот-Робертс

Устав от разногласий с родителями, три друга — Джо, Патрик и Бианджо — решают сбежать из дома и поселиться в лесу. Они живут в доме на дереве, собирают ягоды, купаются, веселятся — в общем, все просто идеально. Но постепенно у друзей возникают конфликты, а жизнь в диких условиях уже не кажется такой прекрасной. Как с этим справятся герои?

«Каникулы в Провансе»

Год: 2014 Режиссер: Розлин Бош

Что может быть хуже для подростков, чем провести лето в какой-то глуши? Разве что когда к этому прилагается дедушка, которого ребята видят впервые в жизни и который не горит желанием налаживать контакт. Но деваться некуда — найти общий язык придется. Прекрасные пейзажи Франции, трогательный сюжет и Жан Рено в крайне непривычном амплуа — и вот перед вами замечательный фильм для летнего вечера.

«Мустанг»

Год: 2015 Режиссер: Дениз Гамзе Эргювен

В деревне на севере Турции живут пять сестер, которых воспитывают бабушка и дядя. Из-за безобидной игры со сверстниками жизнь девочек меняется — опекуны считают, что они ведут себя безнравственно и с этим нужно что-то делать. Сестры оказываются под домашним арестом, а вместо школы учатся работать по хозяйству и готовятся к свадьбам. Но любовь к жизни и свободе преодолевает любые преграды.

«Лето 84»

Год: 2017 Режиссеры: Франсуа Симар, Анук Висселль, Йоанн-Карл Висселль