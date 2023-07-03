В "Джентльмены удачи" не вошли сцены из-за разногласий Данелии и Серого

Легендарный фильм "Джентльмены удачи" появился на советских экранах в 1971 году. Однако до сих пор он остается одним из любимых фильмов россиян.

© Banki.loans

Оказывается, эта любимая картина могла выглядеть по-другому, но вот только из-за разногласий Георгия Данелии и Александра Серого в нее не вошли две сцены, которые уже были отсняты. Об этом сообщает издание "Царьград".

Данелия и Серый вместе работали над созданием фильма. Съемочный процесс проходил легко, но в одном бывшие сокурсники не могли сойтись. Александр Серый хотел включить в ленту еще две песни, но Данелия был категорически против.