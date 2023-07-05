Mash: режиссера Митту перевели в неврологическое отделение с транзиторной ишемической атакой

Режиссера Александра Митту перевели из реанимации в неврологическое отделение Боткинской больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Источник канала также рассказал, что состояние кинематографиста улучшилось, и врачи планируют выписку режиссера. Диагноз Митты звучит как "транзиторная ишемическая атака, синдром внутренней сонной артерии". У режиссера также диагностирована деменция. Telegram-канал Baza 3 июля сообщил, что Митта почувствовал себя плохо, его якобы частично парализовало, режиссеру вызвали скорую помощь. В марте этого года Митта перенес коронавирусную инфекцию. Baza также утверждала, что у Митты предварительно диагностирован инсульт и его доставят в Боткинскую больницу.