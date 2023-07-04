Стрельба и эпичный взрыв — на свежих кадрах фильма «Мятежная луна»

Издание Empire опубликовало свежие кадры научно-фантастического фильма Зака Снайдера «Мятежная луна». На них можно увидеть некоторых главных героев, эпический взрыв с космическим кораблём, стрельбу и другое.

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Также Empire показало свежую обложку нового выпуска журнала, которую украсили герои из «Мятежной луны». Обложка получилась зрелищной.

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Сюжет «Мятежной луны» расскажет о мирной колонии, которой угрожает тиран Балисариус. Против него герои будут объединятся, чтобы защитить родной дом. В фильме снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Энтони Хопкинс, Джимон Хонсу и другие.

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Фильм «Мятежная луна» выйдет 22 декабря на Netflix. После премьеры Зак Снайдер и его команда планируют развивать франшизу в различных направлениях.