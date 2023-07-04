В фильме «Супермен: Наследие» не будет истории происхождения героя

Судя по всему, многие не до конца верно поняли, о чём именно будет фильм «Супермен: Наследие». Фанаты думали, что в этой картине Джеймс Ганн покажет полную историю Супермена — от его происхождения до становления в полноценного героя.

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Как рассказал Ганн, в ленте не будет истории происхождения. По словам режиссёра, зачем показывать людям то, что они уже видели много раз. Нечто подобное было и с Человеком-пауком Тома Холланда, когда в Marvel не захотели снова возвращаться к происхождению героя.

Главную роль в ленте сыграет Дэвид Коренсвет. Компанию ему составит 32-летняя актриса Рэйчел Броснахэн, которая исполнит роль его возлюбленной Лоис Лейн. Про других актёров, которые сыграют в ленте, неизвестно. Их наверняка объявят позже.