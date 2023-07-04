Режиссер Зак Снайдер хотел снять фильм "Звездные войны" с рейтингом для взрослых
Режиссер Зак Снайдер планировал создать собственный фильм по "Звездным войнам", рассчитанный только на взрослую аудиторию. Он считал идею провальной, однако она ему нравилась, пишет Empire.
В итоге Снайдер доволен тем, как сложилась судьба его замысла. Его идеи реализовались в фильме "Мятежная луна".
Режиссеру не хотелось работать с персонажами, которые уже существуют во франшизе и известны аудитории. Ему было важно создать собственный проект со взрослым рейтингом.
Фильм "Мятежная луна" покажут 22 декабря на Netflix. Далее Зак Снайдер вместе с командой планируют развивать франшизу.
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