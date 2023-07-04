Режиссер Зак Снайдер планировал создать собственный фильм по "Звездным войнам", рассчитанный только на взрослую аудиторию. Он считал идею провальной, однако она ему нравилась, пишет Empire.

В итоге Снайдер доволен тем, как сложилась судьба его замысла. Его идеи реализовались в фильме "Мятежная луна".

Режиссеру не хотелось работать с персонажами, которые уже существуют во франшизе и известны аудитории. Ему было важно создать собственный проект со взрослым рейтингом.

Фильм "Мятежная луна" покажут 22 декабря на Netflix. Далее Зак Снайдер вместе с командой планируют развивать франшизу.