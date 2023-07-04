Снята вторая часть документального проекта о Горшке из «Короля и Шута»

Закончились съемки второй части документального кино о покойном солисте панк-группы «Король и Шут» Михаиле «Горшке» Горшеневе. Об этом сообщил онлайн-кинотеатр Okko.

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8 июля работу впервые покажут в рамках фестиваля нового российского кино «Горький Fest» в Нижнем Новгороде. Премьера пройдет на площадке вместимостью 2 тыс. человек у стадиона «Нижний Новгород», вход будет организован по регистрации.

Фильм появится в Okko в июле, первая часть картины вышла в апреле.

Документальный фильм о Михаиле Горшеневе рассказывает о детстве и юности артиста, моменте основания группы 35 лет назад и всех этапах музыкального коллектива.