Драма "Сансет бульвар" 1950 года откроет кинотеатр "Музейный" в Москве

В Москве откроется кинотеатр киноклассики «Музейный». О совместном проекте киносети «Москино» и Музея Москвы сообщили на портале мэра столицы Сергея Собянина.

© Газета.Ru

Площадка откроется 6 июля по адресу: Зубовский бульвар, дом 2, строение 7. В кинотеатре на 90 мест будут показывать ретроспективы фильмов знаменитых режиссеров и актеров, а также новое артхаусное и фестивальное кино, представлять вниманию публики уникальные архивные работы мастеров.