Драма "Сансет бульвар" 1950 года откроет кинотеатр "Музейный" в Москве

Драма "Сансет бульвар" 1950 года откроет 6 июля кинотеатр "Музейный" в Москве
В Москве откроется кинотеатр киноклассики «Музейный». О совместном проекте киносети «Москино» и Музея Москвы сообщили на портале мэра столицы Сергея Собянина.
Площадка откроется 6 июля по адресу: Зубовский бульвар, дом 2, строение 7. В кинотеатре на 90 мест будут показывать ретроспективы фильмов знаменитых режиссеров и актеров, а также новое артхаусное и фестивальное кино, представлять вниманию публики уникальные архивные работы мастеров.
Как рассказала Наталья Мокрицкая, генеральный директор сети «Москино», новый экран — это подарок для настоящих синефилов. «У нас будет работать два киноклуба, посвященные авторским фильмам и картинам советского золотого века кино», — пообещала она.
6 июля кинотеатр откроется трижды оскароносной нуар-драмой Билли Уайлдера «Сансет бульвар» (1950) о забытых звездах Голливуда. Позже здесь покажут фильмы Мартина Скорсезе, Фрэнсиса Форда Копполы, Хаяо Миядзаки, Александра Довженко, Сергея Эйзенштейна, Андрея Смирнова и др.