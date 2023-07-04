Не только "Библиотекарь": названы главные российские сериалы июля
В середине лета выходит немало интересных отечественных сериалов. Обозреватели сайта "Вокруг.ТВ" составили список самых ожидаемых.
В него вошли уже вышедшие фэнтезийные "Библиотекарь" и "Там, где цветет полынь", развлекательно-познавательный "Дом Светофоровых", "Тайна пропавшей деревни" (телепремьера состоялась 3 июля на ТНТ, а весной сериал выходил в Сети), детектив "Пазл" с Михаилом Горевым на НТВ.
Впереди ждут два спин-оффа "Зёмы" - "Макс и Гусь" и "Тяни, Сундук", второй сезон "Пищеблока", мелодрама "Скоро будет счастье" "России 1", телепремьера комедийного детектива "Открывай, полиция!" с Иваном Охлобыстиным.