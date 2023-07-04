Стартовали съемки фильма о легенде «Спартака» Федоре Черенкове
В России начались съемки художественного фильма «Федя. Народный футболист» — это спортивная драма, которая расскажет о судьбе известного советского футболиста Федора Черенкова.
Лента затронет историю о мечте народного любимца сыграть на чемпионате мира, которую не удаётся осуществить из-за психологических проблем игрока.
Ради своего клуба и дочери Фёдор, научившись жить со своей проблемой, возвращается, чтобы привести свой клуб к чемпионству и вновь стать лучшим.
Заниматься проектом будет продюсерский центр «Сделано в «Дело». Главные роли сыграют Станислав Румянцев («Трудные подростки», «Большая игра»), телеведущий Николай Фоменко, Борис Щербаков («Гостья из будущего», «Легенда №17»), Александра Дроздова, Игорь Петренко и Сергей Мигицко.
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