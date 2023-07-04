Стартовали съемки фильма о легенде «Спартака» Федоре Черенкове

В России начались съемки художественного фильма «Федя. Народный футболист» — это спортивная драма, которая расскажет о судьбе известного советского футболиста Федора Черенкова.

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Лента затронет историю о мечте народного любимца сыграть на чемпионате мира, которую не удаётся осуществить из-за психологических проблем игрока.