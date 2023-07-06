20 самых ожидаемых зарубежных и российских сериалов июля
Июль 2023 года обещает быть богатым на телепремьеры. Любителей сериалов ждет сразу несколько громких новинок и новые сезоны уже полюбившихся кинокартин. Издание «Лента.ру» составило ТОП-20 сериалов, которые точно стоит посмотреть этим летом.
Большая часть кинопремьер порадует любителей мистики. Так, ожидает продолжение фильмов «Благие знамения», «Пищеблок» и «Чем мы заняты в тени». В числе ожидаемых новинок картина «Там, где цветет полынь» и увлекательная история о Суини Тодде.
Поклонников фантастики не оставит равнодушным второй сезон «Основания» и возвращение «Футурамы». А ценители постапокалиптики не смогут пройти мимо новой части ленты «Чудотворцы» и проекта по мотивам видеоигры для PlayStation с клоуном-безумцем.
В перечень громких и ожидаемых киноновинок вошли как зарубежные, так и российские телесериалы:
1.«Там, где цветет полынь»
2.«Тяни, Сундук»
3.«Ужас Долорес Роуч»
4.«Пищеблок»
5.«Чудотворцы»
9.«Чем мы заняты в тени»
10.«Основание»
11.«Правосудие: Первобытный город»
12. «Кокетка»
13. «Спецназ: Львица»
14.«Футурама»
15.«Скрежет металла»
16.«Ведьмак»
17. «Благие знамения»
18.«Хилы»
19.«Полезные советы от Джона Уилсона»
20. «Родители года».