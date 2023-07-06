20 самых ожидаемых зарубежных и российских сериалов июля

Июль 2023 года обещает быть богатым на телепремьеры. Любителей сериалов ждет сразу несколько громких новинок и новые сезоны уже полюбившихся кинокартин. Издание «Лента.ру» составило ТОП-20 сериалов, которые точно стоит посмотреть этим летом.

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Большая часть кинопремьер порадует любителей мистики. Так, ожидает продолжение фильмов «Благие знамения», «Пищеблок» и «Чем мы заняты в тени». В числе ожидаемых новинок картина «Там, где цветет полынь» и увлекательная история о Суини Тодде.

Поклонников фантастики не оставит равнодушным второй сезон «Основания» и возвращение «Футурамы». А ценители постапокалиптики не смогут пройти мимо новой части ленты «Чудотворцы» и проекта по мотивам видеоигры для PlayStation с клоуном-безумцем.

В перечень громких и ожидаемых киноновинок вошли как зарубежные, так и российские телесериалы:

1.«Там, где цветет полынь»

2.«Тяни, Сундук»

3.«Ужас Долорес Роуч»

4.«Пищеблок»

5.«Чудотворцы»

9.«Чем мы заняты в тени»

10.«Основание»

11.«Правосудие: Первобытный город»

12. «Кокетка»

13. «Спецназ: Львица»

15.«Скрежет металла»

16.«Ведьмак»

17. «Благие знамения»

18.«Хилы»

19.«Полезные советы от Джона Уилсона»