Завершились съемки новой части «Чужого»

Завершились съемки научно-фантастического фильма ужасов под рабочим названием «Чужой: Ромул», который станет девятой частью франшизы «Чужой», режиссера Федерико Альвареса, пишет Collider.

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Съемки ленты начались в начале марта. По расписанию они должны были закончиться в середине июня.

По данным СМИ, этот фильм не будет связан с предыдущими картинами франшизы. Предполагается, что эта стратегия привлечет новую аудиторию. При этом сюжет ленты хранится в секрете.

В проекте снялись Кэйли Спэни, Изабела Мерсед и Дэвид Джонссон Фрэй.

Выход фильма в прокат назначен на 16 августа 2024 года.