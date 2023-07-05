Завершились съемки новой части «Чужого»
Завершились съемки научно-фантастического фильма ужасов под рабочим названием «Чужой: Ромул», который станет девятой частью франшизы «Чужой», режиссера Федерико Альвареса, пишет Collider.
Съемки ленты начались в начале марта. По расписанию они должны были закончиться в середине июня.
По данным СМИ, этот фильм не будет связан с предыдущими картинами франшизы. Предполагается, что эта стратегия привлечет новую аудиторию. При этом сюжет ленты хранится в секрете.
В проекте снялись Кэйли Спэни, Изабела Мерсед и Дэвид Джонссон Фрэй.
Выход фильма в прокат назначен на 16 августа 2024 года.
В настоящий момент автор «Фарго» и «Легиона» Ной Хоули также работает над сериалом из вселенной «Чужого». В проекте сыграет актриса Сидни Чендлер, известная по своим ролям в фильмах «Пистолет» и «Не беспокойся, дорогая». События в сериале развернутся задолго до событий первого фильма.