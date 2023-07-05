$89.55+0.2297.74+0.48

Завершились съемки новой части «Чужого»

Завершились съемки научно-фантастического фильма ужасов под рабочим названием «Чужой: Ромул», который станет девятой частью франшизы «Чужой», режиссера Федерико Альвареса, пишет Collider.

Завершились съемки новой части «Чужого»
© Газета.Ru

Съемки ленты начались в начале марта. По расписанию они должны были закончиться в середине июня.

По данным СМИ, этот фильм не будет связан с предыдущими картинами франшизы. Предполагается, что эта стратегия привлечет новую аудиторию. При этом сюжет ленты хранится в секрете.

В проекте снялись Кэйли Спэни, Изабела Мерсед и Дэвид Джонссон Фрэй.

Выход фильма в прокат назначен на 16 августа 2024 года.

В настоящий момент автор «Фарго» и «Легиона» Ной Хоули также работает над сериалом из вселенной «Чужого». В проекте сыграет актриса Сидни Чендлер, известная по своим ролям в фильмах «Пистолет» и «Не беспокойся, дорогая». События в сериале развернутся задолго до событий первого фильма.

Главное из мира кино
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости