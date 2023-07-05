Доктор Стрэндж может вернуться в новых проектах Marvel

Актер Бенедикт Камбербэтч признался, что его персонаж Доктор Стрэндж может вернуться в будущих проектах Marvel. Об этом пишет Deadline.

© Газета.Ru

«В следующем году готовятся некоторые капризы Marvel», — отметил артист. Он не стал уточнять, получит ли Стрэндж еще один отдельный фильм или появится в проектах о других персонажах киновселенной.

Предположительно, персонаж Камбербэтча может появиться в фильме «Мстители: Династия Канга», выход которого состоится в 2025 году.

В январе стало известно, что Marvel может снять новый проект по комиксам про Доктора Стрэнджа. Многосерийный спин-офф «Доктора Стрэнджа» будет транслироваться на Disney+. Сюжет может быть основан на серии комиксов «Strange Academy».