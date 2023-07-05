Мультфильм Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» выйдет в онлайне в России

Компания «Русский Репортаж» объявила, что новый мультфильм Хаяо Миядзаки и его студии Ghibli «Как поживаете?» официально выйдет в онлайне в России. Эксклюзивным партнёром выступил «Кинопоиск», где и состоится цифровая премьера через некоторое время после релиза в кинотеатрах. О точных сроках сообщат позже.

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Аниме «Как поживаете?» расскажет историю мальчика из Японии, который в раннем возрасте теряет отца и живёт со своим дядей вплоть до совершеннолетия. Хаяо Миядзаки посвятил картину собственному внуку.

Как отметили в Ghibli, «Как поживаете?» — крупнейший и самый масштабный проект студии. Кроме того, он должен стать последним мультфильмом Хаяо Миядзаки, которому в этом году исполнилось 82 года.