Компания братьев Андреасянов займется производством сериала "Букины" для ТНТ

На телеэкраны вернутся герои сериала "Счастливы вместе". Об этом сообщает Telegram-канал "Новости кинопроизводства". Новый сериал про семью Букиных будет называться "Букины". Уточняется, что к своим ролям вернутся актеры, исполнившие главные роли, - Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Производством нового сериала займется кинокомпания братьев Андреасян - Сарик Андреасян подтвердил новость о производстве "Букиных" в своем Telegram-канале. Точной информации, кто станет режиссером и сценаристом будущего проекта для ТНТ, пока нет. В 2022 году Виктор Логинов предположил, что продолжение ситкома "Счастливы вместе" вряд ли будет иметь успех у аудитории. При этом актер отметил, что не против вновь вернуться к роли Гены Букина, если ему поступит соответствующее предложение. Логинов объяснил, что гордится своим участием в ситкоме и считает, что главный герой в определенной степени стал символом 2000-х годов, "когда люди выживали, но работали". По словам Логинова, в 2020-х Гена Букин "был бы более современным, пользовался бы социальными сетями и наверняка пробовал бы заняться криптовалютой".