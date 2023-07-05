Okko, Rambler&Co и Росконгресс представили проект «Взгляд в будущее»

Медиахолдинг Rambler&Co, онлайн-кинотеатр Okko и фонд Росконгресс 5 июля представили проект «Взгляд в будущее». В рамках проекта в стенах Петербургского экономического форума 2023 года состоялась серия коротких интервью с российскими и международными экспертами.

Отмечается, что гости студии поделились своими прогнозами о развитии общества, технологических инновациях и геополитике в перспективе ближайшего десятилетия с модератором и соавтором проекта Александром Цыпкиным.

Спикерами проекта стали заместитель секретаря Общественной палаты, бывший министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка; генеральный директор Института развития интернета (АНО «ИРИ») Алексей Гореславский; профессор, доктор экономических наук Ласло Унгвари и Даглас Эндрю Литтлтон – активный член республиканской партии США и представитель Дональда Трампа в штате Флорида; и другие.

Как сообщили организаторы проекта, он будет доступен бесплатно для всех зарегистрированных пользователей онлайн-кинотеатра Okko и читателей «Ленты.ру».