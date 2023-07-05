Фильм "Омен" откроет Дни африканской культуры и кино в России

Бельгийским фильмом «Омен» (Augure) — призером Каннского кинофестиваля этого года откроются Дни африканской культуры и кино в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.

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Дни африканской культуры пройдут в Санкт-Петербурге с 25 по 28 июля в рамках фестиваля культуры «Петербургские сезоны», пока проходит второй саммит Россия — Африка.

«Фильмом открытия станет картина «Омен» бельгийского рэпера родом из Конго Балоджи. Балоджи снял кино о своей этнической родине, это тонкий и магнетический портрет континента, в котором сливается христианская вера и языческие культы, городские легенды и черная магия», — рассказали организаторы.

На Каннском кинофестивале в 2023 году «Омен» получил приз «Новый голос» в программе «Особый взгляд».

В кинопрограмму Дней африканской культуры и кино также вошли документальный проект о нигерийском кино «Нолливуд: кое-что из ничего» Абба Макама, работа дебютантки Мати Диоп «Атлантика», фильм о магии «Истории о жу-жу» коллектива Surreal16.