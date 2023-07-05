Блогеров Ивлееву, Хованского и Инстасамку не допустят к участию в кинофестивале "В кругу семьи"
Кинофестиваль "В кругу семьи" составил "черный список" блогеров, которые не будут допущены к участию. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе фестиваля. В стоп-лист попали Настя Ивлеева, Дарья Зотеева (Инстасамка), Даша Корейка, Эдвард Бил, Андрей Бурим (Мелстрой), Юрий Хованский, Моргенштерн, Паша Техник, а также Саша Митрошина и Екатерина Диденко. Отмечается, что список был составлен из медийных персон, "известных за счет своего непристойного поведения в публичном поле". Все попавшие в "черный список" блогеры искажают семейные ценности, из-за чего не допускаются к участию в событии. Фестиваль семейных и детских фильмов пройдет с 8 по 11 июля в Ярославле. По красной дорожке "В кругу семьи" пройдут российские актеры кино и театра - Федор Добронравов, Владимир Сычев, Егор Корешков, Алика Смехова, Артем Ткаченко, Маргарита Аброськина, Андрей Чадов, Егор Бероев, Ксения Алферова, Ольга Кабо и другие. С музыкальным номером для участников и гостей фестиваля выступит группа "Мачете".