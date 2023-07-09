5 самых незабываемых ролей Тома Хэнкса

Даже если вы никогда не смотрели фильмы с Томом Хэнксом, вы наверняка слышали об этом актере. Двукратного лауреата "Оскара" смело можно назвать одним из самых плодовитых голливудских артистов нашего времени, на счету которого около 100 фильмов.

Том Хэнкс – актер-универсал, который мастерски играет в совершенно разных жанрах: и в драмах, и в комедиях.

Видео дня

9 июля знаменитый артист празднует 67-летие. В честь дня рождения звезды мы решили вспомнить самые яркие роли из его фильмографии. Подробнее – в материале "Рамблера".

"Зеленая миля", 1999

Культовая картина по мотивам одноименного романа Стивена Кинга повествует историю Пола Эджкомба, который работает начальником блока смертников в тюрьме. За свою работу Пол встречал множество жестоких преступников и сталкивался с самыми душераздирающими историями, но самой запоминающейся для него оказалась встреча с гигантом Джоном Коффи.

"Форрест Гамп", 1994

В центре сюжета – не слишком умный, но очень добрый парень по имени Форрест Гамп. Сидя на скамейке, уже повзрослевший Форрест рассказывает случайным прохожим историю своей жизни, в которой было много как светлых моментов, так и трагедий. Однако, несмотря ни на что, Гампу удалось сохранить оптимизм и любовь к жизни.

"Изгой", 2000

Трудоголик Чак Ноланд с головой уходит в работу, забывая обо всем на свете, в том числе о своей невесте. Но однажды его жизнь переворачивается с ног на голову. Во время командировки самолет с Ноландом падает в Тихий океан. Чак – единственный кому удалось спастись. Он добирается до необитаемого острова и начинает борьбу за выживание.

"Спасти рядового Райана", 1998

Действие картины разворачивается во время Второй мировой войны. Капитан Джон Миллер получает непростое задание. Вместе с отрядом ему нужно отправиться в тыл врага, чтобы найти и спасти рядового Райана, братья которого уже погибли на войне. Командование решило демобилизовать юношу, чтобы он отправился к своей матери. Но прежде героям нужно его отыскать.

"Терминал", 2004