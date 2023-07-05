Шесть фильмов и сериалов о красоте Земли и ее будущем без людей

"Омск Здесь" подготовил несколько подборок кино об экологии, которые могут воодушевить на изменение образа жизни. В предыдущих частях мы публиковали списки документальных и художественных фильмов о мусорной проблеме, борьбе с компаниями-загрязнителями, быстрой моде и минимализме. Сегодня знакомим вас с подборкой документальных фильмов и сериалов, демонстрирующих хрупкую красоту нашей планеты.

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Дом (Home, 12+)

Видео дня

Документальная лента практически полностью состоит из кадров, снятых с высоты птичьего полёта. С необычного ракурса показано, как невероятно хорош дом человечества и какие угрозы нависли над ним. На экране мы видим горные вершины, голубые океаны, тропические леса, арктические льды. Удивительные по красоте пейзажи сменяются кадрами масштабной вырубки деревьев, загрязнения воды и атмосферы, а закадровый голос рассказывает об экологических катастрофах, влиянии на экосистемы промышленности и войн, о тяжёлом положении людей.

Фильм снимался на протяжении полутора лет в 53 странах мира. Создатели документалки также выпустили фильм о фильме - "Дом. История путешествия" с рассказом о том, как проходили съёмки. Например, в Китае и Саудовской Аравии киношникам было отказано в проведении воздушной съёмки (но они всё равно собрали необходимый материал), а в Аргентине режиссёра и его помощников отправили в тюрьму на неделю. После премьеры фильм запретили к показу в нескольких странах из-за того, что он якобы "граничит с политическим призывом".

Планета Земля (Planet Earth, 0+)

Медитативный сериал британского канала BBC, показывающий заповедные и малоизученные уголки Земли. Съёмки проходили буквально по всей планете - от полюса до полюса. Пока полярный медведь просыпается от зимней спячки, сотни слонов пересекают южноафриканскую пустыню в поисках воды, а в океане на другой стороне Земли белая акула охотится на тюленя.

В 2006 году вышли 11 серий, через десять лет выпустили второй сезон из семи эпизодов, снятых в формате сверхвысокой чёткости 4K. Сериал озвучил британский натуралист сэр Дэвид Аттенборо, а в русском переводе - учёный-зоолог Николай Дроздов.

Планета-океан (Planet Ocean, 0+)

Фильм посвящён океану, который покрывает 71 % планеты, его истории и взаимодействию с ним человека. Режиссёр использовал подводные и воздушные съёмки, чтобы показать морскую фауну и флору со всех сторон и на разных глубинах. Но это не просто приятный глазу фильм. Лента рассказывает о том, как океанические существа борются за свою жизнь и сохранность популяции и почему самый грозный хищник в море - это человек.

Жизнь после людей (Life After People, 12+)

Что будет с миром, если одномоментно исчезнут все люди? Какие события произойдут в первую минуту, через год или десять тысяч лет? О том, что случится с покинутой планетой, животными и растениями, рассуждают учёные в научно-популярном фильме телеканала History Channel. Гипотезы строятся, исходя из исследований территорий, внезапно оставленных людьми. Например, обширные данные дали остров Пасхи и город Припять, опустевший после аварии на Чернобыле. В фильме показано, как быстро дикая природа отвоюет города и сотрёт все следы человеческой цивилизации и возможно ли создание хоть какой-то культуры существами, которые появятся после нас.

Последствия: Нулевое население (Aftermath: Population Zero, 0+)

В один год с предыдущим фильмом вышла документалка на такую же тему от National Geographic Channel. У обоих фильмов очень похожая концепция и оформление, поэтому их легко спутать. При этом "Последствия: Нулевое население" был признан лучшим документальным фильмом 2008 года. Лента рассказывает, как исчезновение людей повлияет на предметы быта, прирученных нами животных и все плоды многовековой цивилизации. Это история о том, что люди никогда не увидят. Что произойдёт с вашим домашним питомцем, оставшимся без опеки? Кто переживёт ядерную зиму после разрушения всех атомных электростанций в мире? Когда реки снесут дамбы, которые ранее сдерживали их напор? Что сохранится дольше - пирамиды Хеопса или приборы, оставленные космонавтами на Луне?

Земля 2100 (Earth 2100, 12+)