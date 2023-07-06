Фонд Абрамовича запустит кинофестиваль в Геленджике

Основанный бизнесменом Романом Абрамовичем фонд «Кинопрайм» запустит новый кинофестиваль. Об этом сообщает издание «Ведомости».

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Фестиваль под названием «Маяк» будет проходить в Геленджике. Исполнительный директор «Кинопрайма» и продюсер фестиваля Антон Малышев рассказал, что впервые мероприятие пройдет с 5 по 9 октября.

В рамках «Маяка» планируются не только кинопоказы, но и деловые мероприятия. Программным директором смотра назначен куратор кинотеатра «Художественный», кинокритик Стас Тыркин. Ранее Тыркин отбирал проекты для просмотра для фестиваля «Движение» в Омске.

Руководить деловой программой мероприятия будет директор по взаимодействию с индустрией компании «Яндекс» Ксения Болецкая. Малышев заверил, что создатели «Маяка» не намерены ставить перед собой задачу заменить фестиваль «Кинотавр».

В марте 2022 года Александр Роднянский (признан в РФ иностранным агентом) рассказал об отмене фестиваля «Кинотавр» в 2022 году. «Мы просто откажемся от его проведения в этом году. Будем ждать лучших времен», — заявил тогда продюсер.