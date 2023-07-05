Фильм «Голоса Арктики» получил награду на итальянском кинофестивале

«Голоса Арктики» посвящены жизни шаманов и других людей в арктической пустыне, объединяя в повествовании современный технологический процесс и борьбу малых народов за свои традиции и культуру. В фильме рассказываются три самостоятельные истории, главным героем которых выступает документалист Денис Симачёв. Он отправляется в путешествие по русской Арктике в поисках уникальных музыкальных напевов.